15세 여학생 살해 혐의 50대, 이틀째 진술 거부…경찰 구속영장 신청 방침

15세 여학생을 살해한 혐의로 긴급체포된 50대 남성이 체포 다음 날까지 경찰 조사에서 진술을 거부하고 있다. 경찰은 범행 동기와 함께 피해자와 피의자 가족 사이에 얽힌 사건들을 살펴보고 있다.

서울 성북경찰서는 12일 오전 A(59)씨에 대한 조사를 재개했다. 경찰은 이날 오전 중 살인 혐의로 A씨의 구속영장을 신청할 계획이다. 체포 당시 만취했던 A씨는 전날 첫 조사에 이어 술이 깬 뒤에도 진술을 거부하는 것으로 파악됐다.

사진=연합뉴스

A씨는 전날 성북구 정릉동의 한 공유숙박업소에서 B(15)양을 살해한 혐의를 받는다. 경찰은 제3자의 112 신고를 받고 출동해 숨진 B양을 발견하고 오전 1시40분쯤 A씨를 긴급체포했다.

현장에서는 빈 소주병 3병과 유서로 보이는 문서, 번개탄이 발견됐다. 경찰은 A씨의 음주 시점을 확인하는 한편 현장 부근에서 확보한 과도 등이 범행에 사용됐는지 감정하고 있다.

B양은 A씨의 아들 D(20)씨가 미성년자의제강간 혐의로 고소당한 사건의 피해자로 파악됐다. B양 부모의 고소로 수사에 착수한 서울 노원경찰서는 지난 3월 D씨를 불구속 송치했다.

경찰은 성범죄 고소에 대한 보복 가능성과 함께 A씨와 D씨, A씨와 사실혼 관계였던 20대 C씨, B양 사이의 관계를 폭넓게 조사하고 있다. 이들이 ‘조건 만남’을 미끼로 금품을 갈취하는 무리에 연루됐을 가능성도 들여다보고 있다. 노원경찰서는 B양과 C씨, D씨를 절도·장물취득·사기 등 혐의로 수사해 왔다.

범행 장소인 숙소는 C씨가 빌린 것으로 전해졌다. 유족 측은 C씨가 B양을 심리적으로 지배하는 이른바 ‘가스라이팅’으로 비행과 범죄를 지시했다고 주장하는 것으로 알려졌다. 경찰은 B양이 A씨가 있던 숙소를 찾아간 뒤 범행이 발생했을 가능성 등을 확인하고 있다.

B양은 학교에 다니지 않았으며, 부모를 아동학대로 신고한 뒤 올해 초부터 청소년쉼터에서 생활했던 것으로 전해졌다. 이후 서울을 비롯한 여러 지역의 쉼터를 옮겨 다녔고, D씨가 송치된 지난 3월 이후에도 상당 기간 쉼터에 머문 것으로 알려졌다.

주로 이용한 시설은 최대 7일간 머물 수 있는 일시쉼터였다. 기본 보호기간이 각각 3개월 이내와 3년 이내인 단기·중장기쉼터 입소는 희망하지 않았던 것으로 전해졌다.

경찰은 휴대전화 등 증거자료 분석과 폐쇄회로(CC)TV 동선 추적을 통해 범행 전후 상황을 재구성하고 있다. 정확한 사망 원인을 밝히기 위해 국립과학수사연구원에 B양의 시신 부검도 의뢰할 방침이다.

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