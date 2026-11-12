군산시, 퇴원환자 일상 복귀 돕는 중간집 ‘군산愛이음주택’ 개소

퇴원 후에도 돌봄이 필요하지만, 주거환경이나 의료 접근성 문제로 집으로 돌아가기 어려운 시민을 위한 임시 거주 공간이 전북 군산에 마련됐다. 병원에서 지역사회로 복귀하는 과정에서 발생하는 돌봄 공백을 줄이고 불필요한 장기 입원과 시설 입소를 예방하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

11일 전북 군산시 군산오룡고령자복지주택에서 열린 ‘군산愛(애)이음주택’ 개소식에서 김재준 군산시장(오른쪽) 등이 현판을 붙이고 있다. 군산시 제공

군산시는 11일 군산오룡고령자복지주택에서 퇴원 환자 등의 지역사회 복귀를 지원하는 단기보호주택 ‘군산愛(애)이음주택’ 개소식을 했다고 밝혔다.

군산愛이음주택은 퇴원 후 지속적인 외래진료와 돌봄이 필요하지만, 가정의 주거 환경이나 지역 여건 때문에 일상 복귀에 어려움을 겪는 시민에게 임시 거주 공간과 맞춤형 돌봄서비스를 제공하는 시설이다. 특히, 의료기관 접근성이 낮은 도서·읍면 지역 주민과 주거 환경이 열악한 시민의 돌봄 공백을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

시는 한국토지주택공사(LH)와 협력해 군산오룡고령자복지주택 내 4개 호를 중간집으로 조성했다. 이용 대상은 퇴원 환자와 장기요양 재가급여자 등 돌봄이 필요한 노인과 일부 장애인이다. 기본 3개월에서 최대 6개월까지 머물 수 있다.

입소 기간에는 재택의료와 방문 건강관리, 방문 운동, 영양·식사 지원, 병원 동행 등 개인별 상황에 맞춘 통합돌봄 서비스를 연계한다. 이를 통해 건강 회복부터 일상생활 복귀까지 필요한 지원을 이어갈 계획이다.

시는 이번 개소를 계기로 퇴원 환자의 지역사회 돌봄 연계 체계를 강화하고, 시민들이 살던 곳에서 안정적으로 생활할 수 있도록 맞춤형 지원을 확대할 방침이다.

군산시 관계자는 “군산愛이음주택이 퇴원 후 가정으로 돌아가는 과정에서 돌봄 공백을 메우는 징검다리 역할을 하길 기대한다”며 “시민들이 살던 곳에서 건강하고 안정적인 삶을 이어갈 수 있도록 통합돌봄 체계를 강화할 방침”이라고 말했다.

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