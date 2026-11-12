장동혁 "피고인이 공소장 찢기 전 李대통령 재판 재개해야"

국민의힘 장동혁 대표는 12일 이재명 대통령 관련 사건이 수사 대상에 포함된 '조작기소 특검'을 앞두고 법원을 향해 "피고인 이재명이 자기 손으로 공소장을 찢기 전에 재판을 재개해야 한다"고 촉구했다.

국민의힘 장동혁 대표가 12일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

장 대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 "재판을 미루다 '이재명 탈옥 프로젝트'가 성공하면 법원 역시 탈옥 공범으로 국민의 심판을 받을 것이다. 법원은 즉각 재판을 재개하길 바란다"며 이같이 말했다.



그는 "결국 조작했다고 조작하지 않는 한 특검의 수사 자체가 불가능하다. 조작기소 특검이 아니라 조작수사 특검이 될 것"이라며 "어떤 결론을 내놓은들 국민은 믿지 않고 본인들만 법 왜곡죄에 걸려 감옥 가게 될 것"이라고 경고했다.



그러면서 "이 대통령은 책임을 미룰 궁리부터 하고 있다. 한성숙 총리에게 국무회의 통과를 맡길 것"이라며 "감옥 갈 일은 총리에게 맡기고 본인은 도망가는 행태에 대해 참모들조차 대통령을 버릴 시간이 된 것 같다"고 꼬집었다.



그는 이 대통령이 전날 민주당 김민석 대표·한병도 원내대표와 만찬을 하고 '당정 한마음 한뜻'을 강조한 데 대해서도 "탈옥 공범이라는 한배를 탔으니 딴생각하지 말라는 소리일 것"이라고 했다.



아울러 장 대표는 이용철 법무부 장관 후보자에 대해 "탈옥 특명 받은 이 후보자는 특검의 진상 규명을 지켜보겠다고 3일째 똑같은 말만 반복한다. 결국 어떻게든 이재명 공소 취소 탈옥을 돕겠다는 것"이라고 말했다.



그는 "이용철은 변호사 시절 일가족 살인 방화 흉악범을 변호하면서 검찰의 강압 수사를 주장했다고 하는데, 이 정권의 검찰 조작 기소 주장과 판박이다. 그 전략 그대로 이재명 탈옥 프로젝트를 진두지휘할 것"이라며 "언론 보도가 쏟아지자 '이름만 올렸다'고 하는데, 대장동도 대북 불법 송금도 나는 몰랐다고 우기는 이 대통령과 정신적 쌍둥이"라고 비판했다.

<연합>

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