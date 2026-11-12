젠슨 황, 이번엔 사내 임원과 불륜 의혹…NYT “전현직 직원 5명 증언”

중국 스파이로 지목된 여성과의 불륜으로 조사를 받고 있는 젠슨 황(63) 엔비디아 최고경영자(CEO)가 직속 부하 직원과도 혼외관계를 맺었다는 보도가 나왔다.

뉴욕타임스(NYT)는 11일(현지시간) 엔비디아 전·현직 직원 5명의 말을 인용해 황 CEO가 킴벌리 파월(48·사진 오른쪽) 헬스케어 부문 부사장과 혼외관계였다고 보도했다. 두 사람은 모두 기혼이다. 이들의 관계는 사내에서도 입에 오르내렸다고 제보자들은 전했다. 2008년 입사한 파월 부사장은 2017년 말 헬스케어 부문 부사장에 올라 의료 영상 기기 등에 엔비디아 칩 기술을 적용하는 사업을 맡아 왔다.

NYT에 따르면 두 사람은 지난 3월 미국 캘리포니아주 새너제이에서 엔비디아 연례 개발자 콘퍼런스(GTC)가 열리던 기간 인근 호텔에서 애정 표현을 하는 모습이 목격됐다. 한 목격자가 이를 휴대전화로 촬영하자 황 CEO의 경호팀이 그를 따로 데려가 비밀유지 계약에 서명할 것을 제안했다고 사건을 전해 들은 3명이 밝혔다. NYT는 해당 영상을 직접 확인하지는 못했다고 덧붙였다.

황 CEO는 NYT와의 통화에서 파월 부사장과의 관계를 묻자 “나에게 직접 이야기해서는 안 된다고 생각한다”고 말한 뒤 전화를 끊었다. 엔비디아는 입장을 내지 않았고, 파월 부사장도 논평 요청에 즉시 응하지 않았다.

사내 혼외관계 의혹과 이사회의 해임 준비 보도가 잇따르면서 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 약 8% 떨어졌다.

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