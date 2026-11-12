무대의상 조각도 담겼다…블랙핑크 제니 카드, 미국서 3800만원에 팔려

그룹 블랙핑크 멤버 제니가 실제 공연에서 착용한 재킷의 원단과 친필 사인이 담긴 트레이딩 카드가 미국 경매에서 2만8600달러(약 3824만원)에 판매됐다.

미국 스포츠·엔터테인먼트 수집품 유통업체 팬어틱스 컬렉트(Fanatics Collect)는 최근 사회관계망서비스(SNS)를 통해 제니의 공연 의상 조각과 친필 사인이 들어간 카드가 2만8600달러에 거래됐다고 소개했다.

해당 카드는 제니가 무대에서 착용했던 재킷의 원단 일부를 카드에 부착하고, 제니의 친필 사인을 더한 제품이다. 이 카드는 미국 트레이딩 카드 제조사 톱스(Topps)가 출시한 ‘2026 톱스 크롬 X 제니(2026 Topps Chrome x Jennie)’ 컬렉션에 포함된 것으로 알려졌다.

톱스 홈페이지 캡처

톱스는 제니와 협업해 제니 한 명을 주제로 한 크롬 트레이딩 카드 제품을 선보였다. 이 컬렉션에는 제니의 화보 사진과 솔로 앨범 ‘루비(Ruby)’ 관련 이미지뿐 아니라 실제 공연에서 착용한 의상 조각을 활용한 카드도 포함됐다.

특히 공연 의상 조각과 친필 사인을 함께 담은 ‘콘서트 오토그래프 렐릭(Concert Autograph-Relics)’은 희소성이 높은 상품이다. 톱스의 공식 제품 설명에 따르면 해당 카드는 10장 한정판과 5장 한정판, 전 세계 단 한 장만 제작되는 특별판 등으로 구성된다.

톱스는 이번 컬렉션을 통해 스포츠 선수 중심이었던 트레이딩 카드 시장의 영역을 음악 아티스트로 확장했다. 실제 공연에서 사용한 의상과 아티스트의 서명을 결합해 팬들에게 소장 가치를 제공하는 방식이다.

‘2026 톱스 크롬 X 제니’는 지난 8월 국내 거래 플랫폼 크림을 통해 예약 판매된 바 있다. 당시 한 상자의 판매가격은 14만9000원이었다.

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