트럼프 “이란 전쟁 곧 끝날 것…93% 아닌 완전한 승리 원해”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁이 곧 끝날 것이라면서도 “93%가 아닌 완전한 승리를 원한다”고 밝혔다. 미국의 군사작전으로 이란이 막대한 피해를 입었다며 전쟁 수행의 정당성도 거듭 강조했다.

트럼프 대통령은 11일(현지시간) 미국 재향군인의 날을 맞아 워싱턴DC 인근 알링턴국립묘지에서 열린 기념행사에서 “우리는 7개월 전 이란에 대한 작전을 시작했으며, 실제 치열한 교전이 벌어진 건 불과 몇 주밖에 안 됐다”고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

이어 “이 분쟁이 끝나면 전 세계는 훨씬 더 안전하고 더 나은 곳, 더 평화로운 곳이 될 것이며, 우리가 겪어야 했던 위험이 없는 곳이 될 것”이라고 강조했다.

트럼프 대통령은 “이란 전쟁을 끝내고 싶지 않은가. 우리는 93%의 승리가 아니라 완전한 승리를 거두길 원한다. 완전한 승리가 될 것”이라고 밝혔다.

그러면서 “우리가 파괴한 것을 재건하는 데 25년이 걸릴 것”이라며 “바라건대 우리는 그 나라의 다른 부분을 더는 파괴하지 않아도 되길 바란다”고 말했다.

전쟁의 책임은 이란에 돌렸다. 트럼프 대통령은 “미국이 이란과의 전쟁을 시작한 게 아니다. 이란은 1979년부터 미국과 전쟁을 벌여왔고, 이 문제는 진작에 해결됐어야 한다”고 주장했다. 이어 “이 행정부가 돼서야 누군가가 맞서 싸웠다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 1983년 레바논 베이루트에서 발생한 미 해병대 막사 폭탄 테러 사건도 언급했다. 당시 친이란 무장정파 헤즈볼라가 저지른 테러의 생존자를 행사 참석자들에게 소개하며 이란에 대한 군사 대응의 정당성을 강조했다.

피트 헤그세스 미국 국방부 장관. AFP연합뉴스

한편 트럼프 대통령이 이날 행사에서 피트 헤그세스 국방부(전쟁부) 장관을 소개하자 참석자들 사이에서 큰 박수와 환호성이 나왔다. 헤그세스 장관은 전날 연방 하원에서 탄핵소추안 표결이 무산되면서 탄핵소추 위기를 넘겼다.

트럼프 대통령은 표결 무산에 대해 “이런 일이 있을 예감이 들었다”며 “그는 환상적으로 업무를 해냈으며, 여러분을 사랑하고 보호한다”고 추켜세웠다.

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