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서울 전월세 갱신권, 강남보다 비강남서 더 썼다… 중구 56.2% 최고

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이수민 기자 bigsum5332@segye.com

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올해 서울 아파트 전월세 재계약에서 계약갱신청구권(갱신권)을 사용한 비중이 강남권보다 비강남 지역에서 높게 나타났다. 전셋값이 큰 폭으로 오른 중구와 성동구 등에서는 갱신계약의 절반 이상이 갱신권 행사로 이뤄졌다.

 

12일 국토교통부 실거래가시스템의 전월세 거래 신고 자료에 따르면 올해 서울 아파트 전월세 계약 중 신규·갱신 여부가 확인된 18만6724건 가운데 46.5%(8만6877건)가 갱신계약으로 집계됐다. 지난해 갱신계약 비중(41.3%)보다 5.2%포인트 높아진 수치다.

 

남산에서 바라본 서울 시내 주택과 아파트 단지의 모습. 연합뉴스
남산에서 바라본 서울 시내 주택과 아파트 단지의 모습. 연합뉴스

반면 갱신계약 중 갱신권을 사용한 비중은 지난해 49.2%에서 올해 43.1%로 6.1%포인트 낮아졌다. 갱신권을 행사하지 않고 집주인과 임차인이 합의해 계약을 연장한 비중은 같은 기간 50.8%에서 56.9%로 늘었다.

 

지역별로는 강남 3구의 갱신권 사용 비중이 일제히 감소했다. 강남구는 지난해 54.3%에서 올해 44.4%로 9.9%포인트 하락했다. 서초구도 53.2%에서 39.2%로, 송파구는 48.1%에서 44.0%로 낮아졌다.

 

반면 비강남권에서는 갱신권 사용이 두드러졌다. 중구가 56.2%로 서울 25개 자치구 중 가장 높았고 성동구(55.6%), 도봉구(53.9%), 성북구(52.5%), 광진구(52.4%) 등이 뒤를 이었다.

 

특히 전세는 전체 계약의 52.7%가 갱신계약이었으며, 이 중 53.3%가 갱신권을 사용했다. 전세 갱신권 사용 비중은 중구(66.2%), 종로구(64.2%), 성동구(62.2%), 동대문구(61.7%), 관악구(61.4%) 등에서 60%를 웃돌았다.

 

비강남권의 높은 갱신권 사용 비중은 상대적으로 가파른 전셋값 상승과 맞물린 것으로 보인다. 한국부동산원에 따르면 올해 1∼9월 서울 아파트 전셋값은 8.21% 올랐다. 성북구가 13.58%로 상승률이 가장 높았고 노원구(12.96%), 강북구(10.75%), 성동구(10.69%), 도봉구(10.43%) 등이 뒤따랐다. 동북권 평균 상승률은 11.13%로 서울 5대 권역 중 가장 높았다. 같은 기간 강남구와 서초구의 상승률은 각각 2.52%, 4.13%에 그쳤다.

 

실제 성북구 길음동 래미안길음1차 전용면적 59.99㎡의 신규 전세계약 금액은 올해 초 4억8000만원에서 지난달 6억5000만원으로 1억7000만원(35.4%) 올랐다. 노원구 중계동 건영3차 전용면적 84㎡도 같은 기간 6억5000만∼6억8000만원에서 8억5000만∼8억7000만원으로 약 2억원 상승했다.

 

올해 토지거래허가구역 확대 지정과 대출 규제 강화 등으로 주거 이동이 어려워진 가운데, 전월세 매물 부족과 임대료 상승 부담이 기존 계약을 연장하려는 임차인들의 선택에 영향을 미친 것으로 풀이된다.


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