김태희, 꾸준한 운동으로 자기관리…군살 없는 몸매에 감탄

배우 김태희가 꾸준한 운동으로 관리해 온 건강미 넘치는 몸매를 공개했다.

김태희는 11일 자신의 SNS에 운동 영상을 게재하며 근황을 전했다.

그는 “평일 낮에 제가 거의 매일 가는 곳이다. 사실 전 아웃도어 액티비티를 너무 사랑하는데, 쾌적한 실내에서 춥지 않게 땀 흘리는 것도 진짜 힐링이다”라고 적었다.

이어 “날씨가 갑자기 건조하고 추워졌는데 다들 운동으로 건강 챙기시고 감기 조심하세요”라고 덧붙이며 팬들에게 건강을 당부했다.

공개된 영상에는 실내 운동 시설에서 트레이닝에 집중하고 있는 김태희의 모습이 담겼다. 편안한 운동복 차림으로 다양한 근력 운동을 소화하는 가운데, 탄탄하게 다져진 어깨와 등 근육이 눈길을 끌었다. 슬림한 몸매와 함께 드러난 건강미가 감탄을 자아냈다.

앞서 김태희는 지난달 22일 한 주얼리 브랜드 행사에 참석해 화제를 모았다. 당시 쇄골과 어깨가 드러나는 튜브톱 드레스를 착용한 가운데 일부 누리꾼들 사이에서 체형 변화를 언급하는 반응이 나오기도 했다.

이후 공개된 운동 일상에서는 평소 꾸준히 자기관리에 힘쓰는 모습이 드러나 관심을 모았다. 특히 운동을 일상의 즐거움으로 꼽으며 건강 관리에 대한 남다른 애정을 전했다.

한편 김태희는 2017년 가수 겸 배우 비(정지훈)와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 지난해 공개된 아마존 프라임 시리즈 ‘버터플라이’를 통해 할리우드에 진출하며 글로벌 활동에도 나섰다.

사진=김태희 SNS 캡처

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