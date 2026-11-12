LG화학, 여수공장 반도체 소재 IPA 생산시설 증설 검토

LG화학이 전남광주 여수국가산업단지 내 여수공장에 반도체 세정 소재인 이소프로필알코올(IPA) 생산시설 증설을 검토하고 있다.

12일 여수시와 LG화학 여수공장에 따르면 LG화학은 여수공장 내 네오펜틸글리콜(NPG) 생산시설 부지를 활용해 IPA 생산시설을 추가로 구축하는 방안을 검토 중이다.

여수시청 전경. 여수시 제공

이번 증설에는 지난달 LG에너지솔루션 지분 매각으로 확보한 2조5000억원 가운데 일부를 투입하는 방안이 거론되고 있다. 그러나 투자 여부와 구체적인 투자 규모, 사업 일정 등은 아직 확정되지 않았다.

IPA는 반도체 제조 과정에서 웨이퍼 표면의 불순물을 제거하는 데 사용되는 세정 소재다. 기존 NPG가 주로 페인트와 코팅제 등에 활용되는 범용 석유화학 제품인 데 비해 상대적으로 부가가치가 높은 제품으로 평가된다.

LG화학은 현재 연간 16만5000t 규모의 IPA 생산능력을 보유하고 있으며, 세계 최대 생산업체로 알려져 있다.

여수시는 이번 증설 검토가 여수산단의 산업구조 전환에 기여할 것으로 보고 있다. 중국의 생산능력 확대 등으로 수익성이 악화한 범용 석유화학 제품의 비중을 줄이고 반도체용 첨단 소재 분야로 사업 영역을 확대할 수 있다는 기대에서다.

여수시는 투자 계획이 구체화되면 입지와 인허가 등 관련 행정 절차를 지원해 사업 추진을 뒷받침할 방침이다.

서영학 여수시장은 “LG화학의 생산시설 증설 검토는 여수산단이 범용 석유화학 중심에서 고부가가치 첨단소재 산업으로 전환하는 데 도움이 될 것”이라며 “새로운 성장 기반을 마련할 수 있도록 협력과 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

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