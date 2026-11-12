농협, 대학생들과 농업의 미래 논의…연세대서 농심천심 행사

11일 서울 서대문구 연세대학교에서 열린 '농심천심의 날' 행사에서 강호동 농협중앙회장(왼쪽 두 번째)이 대학생들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 농협중앙회 제공

농협이 대학생들과 농업·농촌의 가치를 공유하고 농심천심운동 확산에 나섰다.

농협은 지난 11일 서울 서대문구 연세대학교에서 청년층을 대상으로 ‘농심천심의 날’ 행사를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 농업인의 날을 맞아 국민 먹거리를 책임지는 농업의 중요성과 농촌의 가치를 미래세대인 청년들에게 알리기 위해 마련됐다.

이날 강호동 농협중앙회장은 협동조합론 특강을 진행하고 대학생들과 농업·농촌의 가치 및 협동조합의 역할에 대해 의견을 나눴다. 강 회장은 미래 농업·농촌을 이끌어갈 청년들의 관심과 참여가 지속가능한 농업 발전에 중요하다고 강조했다.

행사장에서는 우리 농축산물 시식과 제철 농산물 나눔, 청년 특화 금융상품 소개 등 다양한 프로그램도 운영됐다.

11일 서울 서대문구 연세대학교에서 열린 '농심천심의 날' 행사에서 강호동 농협중앙회장(왼쪽 두 번째)이 학생들에게 제철농산물을 전달하고있다. 농협중앙회 제공

농협경제지주는 ‘행복米밥차’를 통해 학생들에게 주먹밥 간편식을 제공하고 우리 쌀의 영양학적 가치와 건강한 식습관을 알렸다. 안심한우 불고기 시식 행사와 농협 목우촌 가공식품 소개도 진행했다. 경기농협은 제철 감귤을 나누며 국산 농산물 소비를 독려했다.

청년층을 겨냥한 금융 체험 프로그램도 마련됐다. NH농협은행은 농심천심 청년금융 부스에서 청년 특화 금융서비스를 소개했으며, 농협중앙회 상호금융은 농심천심예적금과 연계한 미니게임을 운영했다. 농심천심 룰렛 이벤트도 진행해 학생들의 참여를 유도했다.

농협은 이번 행사를 계기로 청년층과의 접점을 넓히고 농업·농촌의 가치에 대한 공감대를 확산한다는 계획이다.

강호동 농협중앙회장은 “우리 농업·농촌의 지속가능한 발전을 위해서는 미래세대인 청년들의 관심과 참여가 중요하다”며 “앞으로도 청년들과의 소통을 확대해 농심천심의 가치를 널리 알리고 농심천심운동을 확산시켜 새로운 대한민국 농업의 희망을 피워나가겠다”고 말했다.

11일 서울 서대문구 연세대학교에서 강호동 농협중앙회장이 대학생들을 대상으로 '농심천심으로 그리는 농업·농촌의 미래'를 주제로 특강을 진행하고 있다. 농협중앙회 제공

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