롯데백화점 쇼핑백 15년 만에 바뀐다… 브랜드 디자인 전면 개편

롯데백화점이 창립 47주년을 맞아 15년 만에 쇼핑백 디자인을 변경하는 등 브랜드 디자인을 전면 개편한다.

롯데백화점은 오는 15일 창립기념일을 맞아 새로운 쇼핑백과 상품권 패키지 디자인을 선보인다고 12일 밝혔다. 1979년 창립 이후 여섯 번째 디자인 개편으로, 기존 브랜드의 정체성을 계승하면서 현대적인 감각을 더하는 데 초점을 맞췄다.

이번 개편은 ‘롯데’의 어원이 된 괴테의 소설 ‘젊은 베르테르의 슬픔’ 에서 영감을 얻었다. 기존의 샴페인 골드 색상과 리본 디자인을 계승하면서 새로운 시그니처 컬러와 그래픽을 도입했다.

새로운 대표 색상은 하늘을 연상시키는 ‘세리니티 블루(Serenity Blue)’다. 소설 속 주인공 베르테르가 입은 푸른색 연미복에서 착안했으며, 2000년대 사용했던 ‘리비에라 블루’를 현대적으로 재해석했다.

새로운 그래픽인 ‘엠브레이스 리본(Embrace Ribbon)’은 곡선이 교차하며 서로 감싸는 형태로 연결과 포용의 가치를 표현했다. 쇼핑백에는 소설 속 구절에서 착안한 ‘My Dearest and Best’라는 문구를 담아 고객에 대한 감사와 환대의 의미를 강조했다.

신규 쇼핑백은 15일부터, 상품권 패키지는 다음 달 1일부터 본점과 잠실점을 시작으로 전 점포에 순차 도입된다. 쇼핑백은 기존 친환경 소재를 유지하고 특대·대·중·소 등 4가지 크기로 운영한다.

이번 개편에는 프랑스 디자인 스튜디오 ‘생라자르(Saint-Lazare)’가 참여했다. 생라자르는 파리 사마리탄 백화점 등 글로벌 유통·럭셔리 브랜드와 협업한 업체다.

롯데백화점은 지난달 가수 제니를 약 10년 만의 새로운 브랜드 앰배서더로 선정한 데 이어 연말에는 본점에 대형 미디어파사드 ‘롯데타운 라이트’를 선보일 예정이다.

박지영 롯데백화점 디자인부문장은 “오랜 시간 축적한 헤리티지에 동시대적 감각을 더해 브랜드의 미적 자산과 정체성을 새롭게 정립했다”며 “고객의 일상에서 더욱 특별하고 사랑받는 브랜드로 자리매김하겠다”고 말했다.

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