하이트진로, 4년 만에 희망퇴직 실시…“미래 성장 도모”

하이트진로가 15년 이상 근속 임직원을 대상으로 희망퇴직을 실시한다. 국내 주류시장 성장 정체와 소비환경 변화 등 경영 불확실성이 커지는 가운데 수익 기반을 강화하고 미래 경쟁력을 확보하기 위한 조치다.

서울시내 편의점에 소주 제품이 진열되어 있다. 뉴시스

12일 업계에 따르면 하이트진로는 전날부터 15년 이상 근속한 직원을 대상으로 희망퇴직 신청을 받고 있다. 신청 기간은 이달 25일까지이며, 퇴직 대상자는 내부 심사를 거쳐 확정된다.

희망퇴직자에게는 법정 퇴직금과 별도로 근속연수에 따른 위로금이 지급된다. 15년 이상 20년 미만 근속자는 20개월분, 20년 이상 근속자는 36개월분의 위로금을 받는다. 퇴직 이후에도 주요 복지 프로그램을 지원할 예정이다.

하이트진로의 희망퇴직은 2022년 이후 4년 만이다. 당시에는 15년 이상 근속자를 대상으로 희망퇴직을 진행했으며, 위로금은 15년 이상 20년 미만 근속자에게 34개월분, 20년 이상 근속자에게 40개월분을 지급했다. 이번 위로금 규모는 당시보다 줄었다.

하이트진로는 국내 주류시장 성장 정체와 소비환경 변화, 대내외 경영 불확실성 확대에 대응해 경영 개선 작업을 추진하고 있다.

하이트진로 관계자는 “국내 주류시장의 성장이 정체되고 소비환경 변화와 대내외 경영 불확실성이 확대되는 상황에서 다양한 경영 개선 활동을 통해 안정적인 수익 기반 확보와 미래 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있다”고 밝혔다.

이어 “이번 희망퇴직은 보다 근본적인 개선을 통해 지속 가능한 경영환경을 구축하고 미래 성장을 도모하는 동시에 직원들이 제2의 인생을 준비할 수 있도록 마련했다”고 말했다.

앞서 롯데칠성음료도 지난해에 이어 올해 희망퇴직을 실시하기로 했다. 대상은 1981년 12월 31일 이전 출생자이면서 근속연수가 10년 이상인 임직원이다.

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