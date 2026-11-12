비행기 안 타고 일본 옛 거리를…동두천 ‘무지개 숲’ 마을 [여행+]

니지모리 스튜디오 입구의 붉은 도리이에 ‘虹森’이라고 적힌 현판이 걸려 있다. 사진=한국관광공사 제공

비행기를 타지 않고도 일본 옛 거리를 걸어 볼 수 있는 곳이 서울 근교에 있다. 일본 에도시대(1603∼1867년) 마을을 본떠 지은 경기 동두천시 탑동동의 니지모리 스튜디오다. 입구 붉은 도리이에는 ‘虹森’이라는 현판이 걸려 있다. 일본어로 무지개(니지)와 숲(모리)을 뜻하는 두 글자다. 이 마을은 사극 ‘용의 눈물’을 만든 고 김재형 감독의 이름과 함께 소개된다.

12일 한국관광공사 관광정보에 따르면 니지모리 스튜디오는 ‘용의 눈물’과 ‘여인천하’로 알려진 김 감독이 주도해 지은 테마파크형 드라마 세트장이다. 관광공사는 2012년 미군이 훈련장으로 쓰던 공여지를 사들여 이 마을을 세웠다고 소개한다.

인조 잔디 마당에 초가지붕 정자와 나무 의자가 놓여 있고, 뒤로 일본풍 건물들이 보인다. 사진=한국관광공사 제공

◆ 완공을 보지 못한 사극 연출가

김 감독은 1961년 KBS 개국 요원으로 입사해 40여년 동안 드라마를 연출했다. 1996년부터 1998년까지 방송된 KBS ‘용의 눈물’과 2001년 SBS ‘여인천하’가 대표작이다.

하지만 그는 이 마을이 들어서는 모습을 보지 못했다. 김 감독은 2011년 4월10일 75세로 세상을 떠났다. 관광공사가 적은 부지 매입 시점보다 1년 앞선 때다.

이에 앞서 2021년 1월 보도에는 김 감독이 작품을 준비하면서 국내에 제대로 된 일본 세트장이 필요하다고 보고 이곳을 기획했다는 설명이 실렸다. 땅을 사들이고 마을을 짓는 일은 그가 세상을 떠난 뒤에 이뤄진 셈이다.

다다미를 깐 방 가운데 화로를 묻은 자리가 있다. 사진=한국관광공사 제공

◆ 드라마 세트장에서 일본풍 테마파크로

마을은 먼저 촬영장으로 쓰였다. 넷플릭스 예능 ‘범인은 바로 너!’ 시즌3과 SBS 드라마 ‘펜트하우스’ 등이 이곳에서 촬영됐고, 이후 관광객을 받는 테마파크로 바뀌었다.

관광공사는 호수를 가운데 두고 카페와 일식당, 의상실 등이 들어서 있다고 소개한다. 니지모리 스튜디오 누리집은 일본풍 먹거리와 소품을 파는 상점거리, 다다미에 앉아 디저트를 먹는 ‘유메하우스’, 옛 LP를 듣는 음악실, 료칸(일본식 여관)을 주요 시설로 꼽는다. 마을 전체를 하나의 갤러리로 꾸몄다는 설명이다.

마을 안에서는 일본 가정식과 라멘, 우동, 길거리 음식을 판다. 외부 음식은 가지고 들어갈 수 없고, 상점에서는 5000원·1만원짜리 전용 코인을 쓸 수 있다.

◆ 광복절엔 일본풍 축제 대신 ‘한복의 날’

일본 문화를 앞세운 마을인 만큼 논란도 따랐다. 지난해 여름축제 ‘나츠마츠리’가 7월26일부터 8월17일까지 열리면서 기간 안에 광복절이 들어갔다. 사무라이 대결 공연과 기모노 코스프레 대회 등이 프로그램에 들어 있어 비판이 일었다.

앞서 2022년에도 광복절 무렵 일본 여름축제를 계획해 주민 반발을 산 적이 있다. 당시 스튜디오 측은 “광복절에는 축제를 하지도 않는다”고 해명했다.

결국 동두천시는 지난해 8월 보훈단체의 문제 제기에 따라 광복절과 3·1절 기간에는 일본풍 축제를 열지 않기로 합의가 이뤄졌다고 밝혔다. 광복절 당일은 일본풍 콘텐츠를 모두 빼고 ‘한복의 날’로 바꿔 운영하기로 했다.

운영사도 광복절에 태극기를 들고 오거나 전통 한복을 입은 방문객에게 입장료를 받지 않겠다고 공지했다.

상점 진열대에 일본풍 과자 상자와 소품이 놓여 있다. 사진=한국관광공사 제공

◆ 료칸은 10세 이상, 반려견은 수요일 무료 한편 니지모리 스튜디오는 연중무휴로 오전 11시부터 오후 9시까지 문을 연다. 입장 마감은 오후 8시다. 15세 미만은 법정보호자와 함께 들어가야 한다. 마을 안 정원 한 곳은 19세 이상만 들어갈 수 있다. 료칸 숙박은 10세 이상이 직계 가족과 함께할 때만 가능하다. 몸무게 15㎏ 미만 반려동물도 같은 요금을 내고 들어갈 수 있고, 수요일에는 반려동물 입장료를 받지 않는다. 주차는 무료다.

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