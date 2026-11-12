김민석 "당정 추진 부동산 정책의 기본은 일관되게 지켜가야"

더불어민주당 김민석 대표는 12일 부동산 세제 개편 논란과 관련해 "당정이 추진하고 있는 부동산 정책의 기본은 일관되게 지켜가는 것이 좋다는 게 이미 정리돼 있다"고 말했다.



김 대표는 이날 당 유튜브 방송 '민티 07'에 출연해 전날 이재명 대통령, 한병도 원내대표 등과의 청와대 만찬에서 부동산 종합부동산세 기본공제 문제를 논의했느냐는 질문에 "그에 대한 논의를 따로 하지는 않았다"며 이같이 밝혔다.

더불어민주당 김민석 대표가 지난 11일 전남광주통합특별시의회 광주청사에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정부는 실거주자 1주택자의 종부세 기본공제를 12억원에서 14억원으로 확대하는 방안을 추진하고 있으나, 민주당 일각에서는 실거주 여부와 관계 없이 현재 12억원인 비거주 1주택자의 종부세 기본공제도 14억원으로 통일해야 한다는 의견이 나오고 있다.



김 대표는 최근 고위당정협의회에서 당이 정부에 '14억원 통일안'을 강하게 요청했다는 것과 관련, "의원들 사이에 이러이러한 의견이 있다고 쭉 브리핑하던 중에 나온 것이 당의 공식적인 건의처럼 약간 오인되고 오해된 바가 있다"며 "그렇지 않다는 것이 이미 정리가 돼 있는 상황"이라고 설명했다.



김 대표의 이 같은 발언은 당내 일각의 수정 요구에도 불구하고 현 정부안을 유지하는 데 무게가 실린 것으로 해석된다.



김 대표는 전날 만찬에 대해 "예산과 경제 얘기를 많이 했다"며 "체감에 있어 전체 (경제) 지표를 못 따라가는, 민간 소비율이 상대적으로 낮은 부분을 어떻게 할 것이냐 하는 얘기도 했다"고 전했다.



아울러 "앞으로 더 자주 대통령님께서 의원들을 만나셨으면 좋겠다는 말씀과 건의도 드렸다"며 이 대통령과 의원 전체 모임을 조만간 추진할 계획이라고 덧붙였다.

<연합>

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