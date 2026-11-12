차예련, 학폭 의혹 속 SNS 공구 링크 삭제…소속사 “판매 종료 때문”

배우 차예련이 학교폭력 의혹에 휩싸인 가운데 개인 SNS 프로필에서 공동구매 홍보 링크를 삭제해 관심이 쏠리고 있다.

12일 연예계에 따르면 최근 차예련의 SNS 프로필에서 그동안 운영해 온 김치찜과 앞치마 등의 공동구매 관련 홍보 문구와 구매 링크가 사라졌다. 현재는 개인 유튜브 채널 링크만 남아 있는 상태다.

일각에서는 학교폭력 의혹이 불거진 이후 이뤄진 변화라는 점에서 여론을 의식한 조치가 아니냐는 추측도 나왔다. 그러나 소속사 HB엔터테인먼트 측은 지난 11일 “공동구매 판매 기간이 종료돼 링크를 내린 것”이라며 “해당 업체와의 계약은 유지 중”이라고 설명했다. 계약 해지나 논란에 따른 판매 중단이라는 해석에는 선을 그은 것이다.

차예련은 지난달 말 한 온라인 커뮤니티에 게시된 학교폭력 폭로글로 논란에 휩싸였다. 당시 작성자는 1985년생 여배우로부터 학창 시절 지속적인 폭행과 괴롭힘을 당했다고 주장했다. 이후 게시글에 담긴 출신 학교와 나이 등의 단서를 바탕으로 차예련이 가해자로 지목되면서 의혹이 확산됐다.

폭로글 작성자는 학창 시절 신체적 폭력을 당했으며 이로 인해 현재까지도 정신적인 고통을 겪고 있다는 취지의 주장을 펼쳤다. 다만 해당 내용은 작성자의 일방적인 주장으로, 사실관계는 확인되지 않았다.

이에 차예련의 소속사는 의혹이 제기된 직후 “명백한 사실무근”이라며 강하게 부인했다. 이후에도 추가 입장문을 통해 “악의적인 허위사실 유포 및 인신공격에 대해서는 관련 자료를 철저히 확보하고 법률 검토를 거쳐 책임 있게 대응하겠다”고 밝혔다. 허위사실 유포 등에 대한 법적 대응 방침도 재차 강조했다.

이후 차예련의 SNS 프로필 사진과 게시물 등에 변화가 생기면서 온라인상에서도 관심이 이어졌다. 기존 프로필 사진이 변경되고 일부 게시물이 삭제된 데 이어 이번에는 공동구매 관련 홍보 문구와 링크까지 사라지면서 다양한 해석이 나왔다.

다만 소속사는 공동구매 링크 삭제가 판매 일정 종료에 따른 것이라고 설명한 만큼, 이를 학교폭력 의혹이나 여론과 직접적으로 연결 짓기는 어렵다.

학교폭력 의혹을 둘러싼 논란이 이어지는 가운데 차예련 측이 향후 추가 입장을 내놓을지에도 관심이 모인다.

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