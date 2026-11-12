김동현, 100억 아파트 88억…김구라 "코인 손실도 컸는데…"

유튜브 채널 ‘그리구라’ 화면 캡처

방송인 김구라가 이종격투기 선수 출신 방송인 김동현의 100억 원대 압구정 아파트 매입을 언급하며 투자에 대한 생각을 밝혔다.

지난 11일 유튜브 채널 ‘그리구라’에는 ‘우리 동네 민심 보고서 8편-압구정 현대’라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 김구라는 부동산 전문가 김인만 소장과 함께 서울 강남구 압구정 현대아파트의 재건축 현황과 향후 부동산 가치에 대해 이야기를 나눴다.

이날 대화 도중 김구라는 최근 화제를 모았던 김동현의 아파트 매입 소식을 꺼냈다. 그는 “김동현이 100억 원에 샀더라. 집주인에게 50억 원을 융통하고 본인 자금 50억 원을 들여 매입했다”고 설명했다.

이어 김동현이 해당 아파트를 매입한 배경에 대해 관심을 보이며 향후 시세 상승 가능성을 언급했다. 김구라는 “100억 원을 주고 들어갔다는 건 10년 뒤에 200억 원이 된다는 기대를 갖고 들어간 것 아니냐”며 “그런 게 아니라면 뭐 하러 들어가겠냐. 10년 뒤에 150억 원 정도는 보고 들어가야 하는 것 아니냐”고 말했다.

하지만 김인만 소장은 최근 해당 아파트의 가격이 하락했다고 전했다. 그는 “최근 세금 부담 때문에 88억 원까지 떨어지기도 했다”고 설명했다.

이를 들은 김구라는 김동현의 과거 가상화폐 투자까지 언급했다. 그는 “지난번에 코인으로도 손실을 봤는데 투자 템포가 조금 안 맞는 것 같기는 하다”며 아쉬움을 드러냈다.

다만 압구정 현대아파트의 장기적인 가치에 대해서는 긍정적인 전망을 내놨다. 김구라는 “여기는 살다 보면 등락은 있겠지만 희소성으로 봤을 때 우상향할 것이라고 본다”고 말했다.

김인만 소장 역시 장기 보유의 중요성을 강조했다. 그는 “집을 한 번 사면 10년은 갖고 간다고 본다. 지금 잠깐 가격이 떨어졌다고 일희일비할 필요는 없다”고 덧붙였다.

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