전희철 딸 전지우, 연예인 뺨치는 미모…이대 무용과 수석 입학까지

tvN STORY·E채널 공동 제작 예능 프로그램 ‘내 새끼의 연애3’ 화면 캡처

농구 감독 전희철의 둘째 딸 전지우가 남다른 미모와 화려한 이력을 공개하며 눈길을 끌었다.

지난 11일 첫 방송된 tvN STORY·E채널 공동 제작 예능 프로그램 ‘내 새끼의 연애3’에서는 새로운 출연자들의 첫 만남이 그려졌다.

이날 전희철의 둘째 딸 전지우가 등장하자 스튜디오에서는 감탄이 쏟아졌다. 출연진들은 “엄청난 미인이다”, “인형 같이 생겼다”며 전지우의 외모에 놀라움을 드러냈다.

전지우는 자신을 전희철 감독의 둘째 딸이자 앞선 시즌에 출연했던 전수완의 동생이라고 소개했다. 이어 이화여자대학교에서 한국무용을 전공하고 있다며 “초등학교 5학년 때 무용을 시작해 9년 정도 전공하고 있다”고 밝혔다.

학업과 무용 실력도 눈길을 끌었다. 전지우는 대학 입학 당시 수석 장학생으로 선발됐으며, 고등학교 3학년 때 무용 콩쿠르에서 은상을 수상한 이력도 공개했다.

이를 들은 아버지 전희철은 “한국무용으로 수석 입학한 게 지우가 처음이라고 들었다”며 딸에 대한 남다른 자부심을 드러냈다.

전지우는 이성에게 인기가 많은 편이냐는 질문에도 솔직하게 답했다. 그는 “번호는 종종 물어보시는 것 같다”며 “지금까지 10번 정도였고, 최대한 신경 써서 꾸미고 나가면 하루에 두 번까지 연락처를 물어본 적도 있다”고 털어놨다.

앞서 시즌1에 출연해 이종혁의 장남 이탁수와 최종 커플이 됐던 언니 전수완에 대한 이야기도 나왔다. 전지우는 언니와 자신의 차이점에 대해 “차분한 분위기는 비슷하지만 연애 면에서는 언니보다 조금 더 자신이 있다”며 “마음에 드는 상대가 생기면 조금 더 적극적으로 다가갈 생각”이라고 밝혔다.

이후 숙소에 입성한 전지우는 이종혁의 둘째 아들 이준수와 첫 만남을 가졌다. 전지우는 과거 언니 전수완과 이탁수가 최종 커플이 됐던 인연을 언급하며 “탁수 님과 수완 언니가 최종 커플이 됐는데 준수 님이 나오시니까 처음 뵙는 분인데도 내적 친밀감이 있었다”고 말했다.

반면 이준수는 전지우가 누구의 딸인지 미처 알아보지 못한 모습이었다. 그는 전지우의 첫인상에 대해 “키가 크고 모델 같으시다. 되게 예쁘신 것 같아서 나오길 잘했다고 생각했다”고 솔직한 마음을 전했다.

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