쌀쌀한 출근길, 짙은 안개 ‘주의’…수도권 미세먼지 ‘나쁨’ [오늘날씨]

목요일인 12일은 중부지방과 전북, 경북 내륙을 중심으로 오전까지 짙은 안개가 끼겠다. 일부 지역에서는 도로 살얼음이 나타날 수 있어 교통안전에 유의해야 한다.

서울 중구 서울역에서 두꺼운 옷차림을 한 시민들이 걸어가고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 영하 2~8도, 낮 최고기온은 14~21도로 예보됐다. 아침 기온은 평년과 비슷하고 낮 기온은 평년보다 비슷하거나 조금 높겠다.

주요 지역별 아침 최저기온은 서울 5도, 인천 7도, 춘천 0도, 강릉 7도, 안동 0도, 대전 4도, 대구 4도, 전주 4도, 광주 5도, 부산 7도, 제주 11도 등이다.

낮 최고기온은 서울 15도, 인천 15도, 춘천 15도, 강릉 19도, 안동 16도, 대전 18도, 대구 17도, 전주 16도, 광주 17도, 부산 19도, 제주 18도로 예상된다.

오전까지 경기 남동부와 강원 내륙, 충청권, 전북, 경북 내륙에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 인천과 경기 남동부를 제외한 경기 지역, 강원 산지, 전남권, 경남 내륙에도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 예상된다.

특히 해안 교량과 강·호수·골짜기 주변 도로에서는 안개가 더욱 짙게 낄 수 있다. 기온이 낮은 일부 지역에서는 안개가 얼어붙어 도로에 살얼음이 생길 가능성도 있다. 내륙을 중심으로 서리가 내리거나 얼음이 어는 곳도 있어 농작물 관리에 주의해야 한다.

하늘은 전국에 가끔 구름이 많다가 오후부터 서쪽 지역을 중심으로 차차 흐려지겠다. 늦은 오후부터 13일 새벽 사이 인천·경기 남부와 강원 중·남부 내륙·산지, 충청권, 전북 서해안에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 서울·경기 북부·경기 남부가 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘좋음’~‘보통’ 수준으로 예상된다.

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