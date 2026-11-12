바이든 "암 걸린 줄 알았더라면 대선 출마 안 했을 것"

전립선암으로 투병 중인 조 바이든 전 미국 대통령이 암 진단 사실을 알면서도 2024년 대선에서 재선에 도전했다는 일각의 의혹을 일축했다.



바이든 전 대통령은 11일(현지시간) 공개된 미 연예잡지 피플과의 인터뷰에서 "만약 내가 암 때문에 몸이 안 좋다는 걸 알았다면, 나는 사임했을 것"이라며 "암을 앓고 있는 80세 노인 남성이 대선에 출마해선 안 된다고 생각했기 때문"이라고 말했다.

조 바이든 전 미국 대통령. AP연합뉴스

그는 이어 "하지만 현실은 그렇지 않았다. 나는 객관적으로 볼 때 내가 그 일을 하기에 가장 적합한 사람이었다고 믿는다"고 덧붙였다.



바이든 전 대통령은 퇴임 4개월 만인 지난해 5월 뼈까지 전이된 전립선암 투병 사실을 밝혔고, 이를 두고 재임 시절 진단 사실을 숨겼다는 의혹이 불거졌다.



이에 대해 바이든 전 대통령은 "선출직 공직자라면 나쁜 소식을 숨기곤 한다. 나는 그렇게 하지 않았다"고 밝혔다.



그는 또한 재임 당시 몸 속 암세포가 대통령직 수행에 부담을 줬을 가능성에 대해서도 "그렇게 느끼지 않았다. 그게 내 업무에 어떤 식으로든 방해가 되지 않았다고 생각한다"고 말했다.



바이든 전 대통령은 지난 2024년 대선이 한창이던 6월 28일 도널드 트럼프 대통령과 진행한 대선 후보 토론회에서 줄곧 말을 더듬고 맥락에서 벗어난 발언을 하는가 하면 멍한 표정을 자주 보였다.



이후 민주당 내에서는 그가 대선 후보로 부적합하다는 여론이 퍼졌고, 바이든 전 대통령은 결국 같은 해 7월 24일 재선 도전 포기를 선언했다.



바이든 전 대통령은 이 토론회에 대해 "토론에서 실수를 한 번도 안 해본 사람은 아무도 없을 것이다. 내겐 매우 중대한 문제가 아니었다"며 "우선 추가 토론이 있을 줄 알았는데 결국 없었다. 하지만 그와 별개로 그 일이 중대하지 않았기 때문에 개의치 않았다"고 했다.



바이든 전 대통령은 트럼프 대통령이 백악관 동관(이스트윙)을 철거하고 대규모 연회장을 짓는 것에 대해 "백악관과 오벌오피스(대통령 집무실) 벽에 금괴를 걸어둔 것만큼이나 불쾌하다"며 "자신을 위한 기념비를 세우려는 시도"라고 비판했다.



또 퇴임 전 아들 헌터를 사면한 것에 대해선 "그(트럼프)는 근거 없이, 단지 누군가를 적으로 간주하면 그 사람을 공격한다"며 "내가 사면하지 않았다면 단지 내 가족뿐 아니라 나와 관계한 모든 사람을 해치려 했을 것"이라고 말했다.

<연합>

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