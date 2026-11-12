한국계 美 하원의원 당선인 댄 고 “제주 시민 현수막 걸어줘 감사…韓·美 합의, 동맹에 가장 이익되는 방향으로”

“제주 시민들께 현수막을 걸어주셔서 감사하다고 말씀드리고 싶습니다. 저에게는 정말 말로 표현할 수 없을 만큼 큰 의미가 있습니다.”

댄 고 민주당 연방하원의원 당선인(매사추세츠)이 11일(현지시간) 연방의회의사당 앞에서 한국 기자들과 만나 질의응답을 하고 있다. 워싱턴특파원단

댄 고 연방 하원의원 당선인(민주·매사추세츠)은 11일(현지시간) 워싱턴 연방의회 의사당 앞에서 열린 아시아태평양계 당선인 기자회견 뒤 한국 기자들과 만나 ‘제주도에 당신을 위한 현수막이 붙었다’는 말에 이같이 말했다.

한국인인 아버지와 레바논계 어머니 사이에서 태어나 스스로를 ‘아메리칸 드림의 증거’로 부르는 고 당선인은 ‘제주 고씨’다. 할아버지는 1960년대 초 주미 한국대사관 공사로 근무했던 국제법학자 고광림 박사이며, 아버지는 버락 오바마 행정부에서 보건복지부 차관보를 지낸 하워드 고(고경주)씨다. 오바마 행정부에서 국무부 법률고문을 지낸 해럴드 고(고홍주)씨가 숙부다.

이런 그가 이날 한국 특파원들을 만나 가장 많이 안급한 이는 예일대 교수 출신 사회학자이자 교육자인 그의 할머니 전혜성 씨(96)다. 그는 “제가 당선됐을 때 밤늦게까지 깨어계시면서 가장 먼저 제게 이메일을 보내주신 첫번째 사람들 중 한 분이 할머니”라며 “할며니에게는 70년전 미국으로 오기로 결심하셨던 그 선택이, 이제 손자가 미국 연방의회에서 국민을 대표하는 모습을 보게 되는 것으로 이어진 셈”이라고 말했다.

고 당선인은 “제 배경을 고려하면, 저는 자연스럽게 앞으로도 어떤 형태로든 한·미 관계에 계속 관여하게 될 것이라고 생각한다”며 “가능한 한 많이 그렇게 하고 싶다”고 강조했다. 그는 지난해 한·미 정상간의 합의인 핵잠수함·원자력 협력, 조선협력 등이 중간선거 이후 민주당 일각의 반대로 지연될 수 있다는 관측에 대해선 “합의의 내용을 좀 더 전체적으로 검토해야 한다”면서도 “어떤 합의가 추진되든 그것이 한·미 동맹에 가장 이익이 되는 방향으로 이뤄지도록 하고 싶다”고 강조했다. 다음은 고 당선인과의 일문일답 주요 내용.

질문에 답변하는 댄 고 당선인. 워싱턴특파원단

―한·미 동맹에 대한 우려가 나온다.

“문제는 우리가 (도널드 트럼프) 대통령의 발언을 통제할 수 없다는 것이다. 하지만 전반적으로 우리는 상당한 압박을 가할 수 있고, 더 나은 모범을 보여줄 수 있다. 제가 오늘 여러분 앞에 설 수 있는 것은 한국인들이 미국에서 환영받았기 때문이다. 그 덕분에 수많은 사람들이 한국에서 미국으로 이민을 와서 환영받을 수 있었다.

그래서 저는 모범을 보이려고 한다. 저보다 앞서 활동하신 분들, 그리고 현재 의회에서 활동하고 계신 앤디 김 상원의원 같은 분들도 우리가 생각하는 바람직한 한·미 관계의 모습을 보여주실 것이라고 확신한다.

우리가 추구하는 한·미 관계는 서로를 두 팔 벌려 환영하는 관계이자, 경제적 동맹이며, 문화적 동맹이다. 저는 한국에 사는 모든 사람이 미국에 올 수 있다고 느끼기를 바란다. 미국을 방문할 수 있고, 미국 대학의 문이 자신들에게 열려 있으며, 자신이 누구라는 이유로 차별이나 혐오를 당하지 않을 것이라고 느끼기를 바란다. 그리고 모든 미국인의 집에 김치가 있기를 바란다.(웃음)”

―지난해 트럼프 대통령과 이재명 대통령 사이에 이뤄진 합의가 이번 선거 이후 민주당의 반대로 의회에서 이행이 지연될 수 있다는 우려가 있다.

“합의의 내용을 좀 더 전체적으로 검토해 볼 필요가 있다. 하지만 어떤 합의가 추진되든 그것이 한·미 동맹에 가장 이익이 되는 방향으로 이뤄지도록 하고 싶다. 다시 말씀드리지만, 트럼프 대통령의 행동이 한·미 동맹에 가장 도움이 되는 방향으로 이뤄지고 있다고 말씀드릴 수 있다면 좋겠다. 그러나 저는 지금까지 그런 모습을 보지 못했다. 오히려 저는 그가 한국보다 북한에 더 많은 선망과 존중을 드러내는 모습을 봤다. 이것은 한국에 사는 사람들과 미국에 사는 사람들 모두가 우려해야 할 문제라고 생각한다.”

― 임기 중 이루고 싶은 한·미 관계와 관련한 목표가 있나.”

“앤디 김 상원의원과 매우 긴밀하게 협력하고 싶다. 김 의원은 이미 저에게 연락해왔고, 한·미 관계 발전을 위해 입법을 비롯한 여러 분야에서 어떻게 협력할 수 있을지 논의하고 있다. 한국에서 저를 다시 맞아주신다면, 의원 취임 선서를 마친 뒤 꼭 한국을 방문하고 싶다. 사실 여기에는 조금 개인적인 바람도 있다. 아이들을 데리고 가고 싶기 때문이다.

저는 늘 아이들을 한국에 데려가는 것을 꿈꿔왔다. 아이들이 지금 여섯 살과 세 살이라 아직 어리다. 그렇게 긴 비행을 견딜 수 있을지는 잘 모르겠지만, 아이패드로 케이팝 데몬 헌터스를 틀어주면 조금은 괜찮지 않을까 싶다.”

―한국 정부는 현재 우라늄 농축과 한·미 조선협력에서 진전을 이루기를 원하고 있다.

“한국 정부가 관심을 갖고 추진하는 일이면서 한·미동맹을 강화하는 데 도움이 되는 것이라면, 양국 모두에 이익이 된다고 생각한다. 저는 분명히 이런 문제에 열린 자세로 접근하고 협력하고 싶다. 또한 현재 하원 외교위원회에서 활동하고 있는, 제가 알고 있는 의원들과도 협력하고 싶다.

특히 민주당이 한미관계를 매우 중요하게 생각한다는 점을 잘 알고 있다. 아시다시피 오늘은 재향군인의 날이다. 제 지역구에는 군 복무를 하신 참전용사들이 많이 계시고, 그중에는 한국에서 복무하신 분들도 많다.”

―민주당이 이번 선거에서 이 정도 규모로 승리할 것이라고 예상했나.

“승리의 규모가 이렇게까지 클 것이라고는 예상하지 못했다. 하지만 이번 결과는 사람들이 도널드 트럼프와 현재의 상황에 얼마나 진절머리를 내고 있는지를 매우 분명하게 보여주는 신호라고 생각한다. 그렇지만 미국 국민이 민주당을 진지하게 받아들이도록 하려면, 우리는 여전히 국민의 물가 부담을 낮추는 실질적인 성과를 보여줘야 한다. 그래서 저는 매일 그런 일을 해나갈 생각이다.”

―공화당에서 강경파 짐 조던 의원이 하원 지도자가 되고, 역시 강경파인 스티븐 밀러가 백악관 비서실장이 됐다.

“저는 스티븐 밀러에 대해 정말 크게 우려하고 있다. 특히 그가 이민자를 환영하지 않는 외국인 혐오적인 미국을 지향한다는 사실을 거듭 보여줬다고 생각하기 때문이다. 몇 주 전 그들은 이민 감소를 축하하는 그래픽을 게시했다. 불법 이민의 감소만을 축하한 것이 아니다. 이민 전반이 감소한 것을 축하한 것이다.

저는 이민이야말로 이 나라의 생명줄이라고 믿는다. 제가 오늘 이 자리에 있을 수 있는 이유도 바로 이민 때문이다.”

댄 고 당선인이 민주당 아시아태평양계 당선인들과 함께 기자회견을 하고 있다. 홍주형 특파원

―미국에서 태어나고 자란 한국계 미국인으로서, 한국은 개인적으로 어떤 의미를 갖는가. 제주도에는 당신의 당선을 축하하는 현수막도 걸렸다.

“우선 제주의 시민들께 분명하게 말씀드리고 싶다. 현수막을 걸어주셔서 감사하다. 저에게는 정말 말로 표현할 수 없을 만큼 큰 의미가 있다. 한국 문화에는 공동체에 대한 봉사와 헌신의 정신이 깊이 자리 잡고 있다. 제가 살아오면서 속했던 여러 공동체를 생각해 보면, 학교에서 만난 사람들부터 다양한 배경의 사람들까지 있었지만, 이번 선거에서 단연 가장 큰 지지를 보내준 것은 한국계 미국인 공동체였다.

저는 지금이 미국에서 한국계 미국인 문화 전반에 매우 흥미롭고 기대되는 시기라고 생각한다. 정치 분야만의 이야기가 아니다. 예를 들어 케이팝 데몬 헌터스는 제 아이가 가장 좋아하는 작품이다. 단지 아이가 한국계이기 때문만은 아니다. 백인 친구들도 가장 좋아하는 작품으로 케이팝 데몬 헌터스를 꼽는다. 제가 자랄 때는 영화 ‘올드보이’가 인기를 끌었다. 이제는 ‘기생충’도 있고, ‘오징어 게임’도 있다. 이런 작품들은 이제 모두 미국 문화의 중요한 일부가 됐다.

지금 75세나 76세가 되신 제 아버지는 젊은 시절 이런 일이 일어나리라고는 상상도 하지 못하셨을 것이다. 그래서 제게 중요한 것은 이러한 흐름을 계속 이어가는 일이다. 제 역할은 정치 분야에서도 이런 흐름을 이어가는 것이라고 생각한다. 단지 선거에 출마하려는 사람들뿐 아니라, 연방의회에서 일하고 싶은 사람들, 백악관에서 일하고 싶은 사람들에게도 기회를 넓혀주는 것이다. 제가 백악관에서 근무할 당시, 동료 몇 명과 함께 백악관에서 처음으로 추석 행사를 열었다. 백악관 안에서 한국의 할머니들이 불고기를 요리하시는 모습을 보는 것은 제게 정말 감격스럽고 흥분되는 순간이었다.”

―당선됐을 때 가족들은 처음에 어떤 반응을 보였나.

“정말 엄청났다. 제 할머니는 2018년 제가 선거에 출마했을 때 88세셨던 것 같다. 제 계산이 조금 틀렸을 수도 있지만... 저는 그 선거에서 패배했다. 그렇지만 그해 10월 워싱턴에서 열린 미주한인위원회 행사에서 할머니를 소개해 드렸다. 할머니께서 겪으셨던 고난을 생각해 본다. 할머니는 제 할아버지 고광림 박사와 함께 미국에 온 초기 한국계 이민자 중 한 분이셨다. 참고로 제 아들의 미들네임도 광림이다. 할아버지의 이름을 따서 지었다.

저는 언젠가 다시 선거에 출마할 기회가 오기를 바랐다. 하지만 무엇보다도 할머니께서 제가 공직에 당선되는 모습을 보실 수 있기를 간절히 바라고 기도했다. 그리고 8년이 지난 지금, 할머니는 96세가 되셨다. 제가 당선됐을 때 할머니는 밤늦게까지 깨어 계시면서 제게 이메일을 보내주신 첫 번째 사람들 중 한 분이셨다. 정말 기뻤다. 할머니에게는 70년 전 미국으로 오기로 결심하셨던 그 선택이, 이제 손자가 미국 연방의회에서 국민을 대표하는 모습을 보게 되는 것으로 이어진 셈이다. 그것은 할머니에게 정말 벅차고 감격스러운 일이다. 그리고 할아버지께서 이 모습을 보셨다면 무슨 말씀을 하셨을지 저는 상상조차 할 수 없다.”

―어느 상임위원회에서 활동할 계획인가.

“제가 가장 관심을 갖고 있는 곳은 하원 감독위원회다. 우리는 이 대통령에게 책임을 물어야 한다고 생각하기 때문이다.”

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