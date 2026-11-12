한일 차세대 탭댄서 7인, 리듬으로 하나 되는 무대

타임탭댄스컴퍼니(TIME Tapdance Company)가 주최하는 한일 탭댄스 교류 공연 ‘2026 연혜진의 SOUND ON Vol. 2’가 11월 20일 오후 7시30분 서울 신도림오페라하우스 소극장에서 열린다.

한일 탭댄스 교류 공연 ‘2026 연혜진의 SOUND ON Vol. 2’ 포스터.

‘KOREA X JAPAN’S NEXT GENERATION’을 슬로건으로 내건 이번 공연에는 한국과 일본의 차세대 탭댄서 7명이 참여해 역동적인 리듬과 에너지 넘치는 무대를 선보인다. 특히 일본에서 주목받는 20대 탭댄서 나가이 타이가(Nagai Taiga)와 이마이 모아(Imai Moa)가 합류해 양국 탭댄스의 교류와 화합을 보여줄 예정이다.

출연진은 MC 연혜진을 비롯해 유혜연, 변혜주, 김규리, 정수빈, 와켄틴 세빈 등 한국 댄서 5명과 일본 댄서 2명이다. 연출은 MICK, 기획은 프로젝트 엠(PROJECT M)이 맡았다.

대한민국탭댄스협회가 후원하며 한국의 탭인·리듬사이트·박창훈 탭댄스 스튜디오와 일본 도쿄의 ARTN Company, Rag Dance Studio가 협력한다.

예매와 공연 관련 자세한 내용은 포스터 QR코드 또는 주최 측을 통해 확인할 수 있다.

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