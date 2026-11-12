연이틀 '사자' 나선 외국인…긴축 우려 속 코스피 반등 이어질까

코스피가 이틀 연속 반등에 나서면서 상승세가 지속될 지에 대한 시장의 관심이 쏠리고 있다. 외국인의 매수세가 이틀 연속 우위를 보이는 가운데 이 흐름이 이어질지가 시장의 관심사다.

12일 한국거래소에 따르면 전날 외국인 투자자는 유가증권시장에서 약 8045억원을 사들이며 연이틀 순매수 우위 기조를 이어갔다.

코스피가 전 거래일보다 136.23포인트(2.60%) 오른 5,375.36으로 장을 마친 지난 11일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 코스닥은 전 거래일보다 37.49포인트(5.62%) 오른 705.10으로 장을 마쳤다. 뉴시스

외국인 투자자는 지난달 30일부터 이달 9일까지 13조2539억원을 팔아치우며 지수 하락의 주범으로 꼽혔다. 그러나 지난 10일 3965억원을 순매수한 데 이어 이날도 매수세를 보였다.

시장에서는 미국 증시 장 마감 이후 발표된 코어위브의 호실적을 주요 원인으로 꼽았다. 코어위브는 올해 3분기 매출이 약 36억6100만달러(약 4조9000억원)로, 전년 동기 대비 168% 증가했다고 발표했다. 이는 시장 예상치 약 35만5000달러를 웃도는 수치다. 회사 측은 수주 잔고 역시 1325억달러로 1년 전보다 138% 증가했다고 밝혔으며, 연간 매출 전망치도 130억~133억달러로 상향 조정했다.

이에 따라 '반도체 투톱'인 삼성전자와 SK하이닉스도 상승세로 장을 마감했다. 11일 한국거래소에 따르면 삼성전자는 전장 대비 7100원(3.57%) 상승한 20만6000원에 마감했고, SK하이닉스는 전장 대비 6만5000원(5.36%) 급등한 127만7000원에 거래를 마쳤다.

이경민 대신증권 연구원은 "코어위브의 실적 발표를 통해 견조한 AI 컴퓨팅 수요와 가격 상승세가 확인된 것"이라며 "앤트로픽의 기업공개(IPO)에 대한 기대감과 수출 호조 등이 AI 투자 수요에 대한 신뢰를 높이면서 증시 강세를 견인했고, 미국의 물가 상승과 추가 긴축 우려에도 반도체 중심의 투자심리는 개선됐다"고 분석했다.

다만 시장에서는 지수 반등에 대해 여전히 신중론이 존재한다. 최근 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 사생활 논란이 불거지면서 AI 대장주인 엔비디아 주가가 급락했다. 지난 9일 하루에만 주가가 4.3% 하락하며 시가총액 258조원(1921억달러)이 증발했다.

미국의 물가 상승 압력도 여전하다. 이날 발표된 미국 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.4% 상승해 시장 예상치인 0.3%를 상회했다. 근원 CPI도 0.3% 상승해 예상치인 0.2%를 웃돌았다.

이에 따라 10일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서는 다우존스30산업평균지수, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수 등 미국 주요 지수 역시 하락 마감했다. 여기에 크리스토퍼 월러 미국 연방준비제도(Fed) 이사가 0.5%포인트 금리 인상 가능성을 시사하면서 통화정책에 대한 불확실성도 커졌다.

노동길 신한투자증권 연구원은 "반등의 지속성은 아직 확인 단계에 있다"며 "2028년 이익 전망이 추가로 낮아지더라도 삼성전자와 SK하이닉스가 직전 저점을 지키는지, 2027년 반도체 발주와 출하가 유지되는지가 판단 기준"이라고 설명했다.

<뉴시스>

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