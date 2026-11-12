‘예매 전쟁’ 난리라더니…KBO 가을야구, 흥행 제대로 터졌다

프로야구의 흥행 열기가 정규시즌을 넘어 가을야구까지 이어졌다. 정규시즌 역대 최다 관중을 기록한 KBO리그는 포스트시즌에서도 14경기 전석 매진을 달성했다. TV 평균 시청률 역시 2년 연속 상승하며 시즌 막판까지 팬들의 관심을 모았다.

위 사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. Open AI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

12일 한국야구위원회(KBO·총재 허구연)에 따르면 2026 KBO리그 정규시즌 관중은 1277만551명으로 역대 최다를 기록했다. 2024시즌부터 3년 연속 1000만 관중을 돌파한 데 이어 올해는 종전 기록까지 넘어섰다. 포스트시즌에서는 와일드카드 결정전부터 한국시리즈까지 14경기 모두 매진돼 총 29만9600명이 입장했다.

TV 중계에서도 상승세가 나타났다. 올해 포스트시즌 평균 시청률은 7.03%로 지난해 6.89%보다 0.14%포인트 올랐다. 2024년 6.12%와 비교해도 상승한 수치다. 전체 14경기 가운데 13경기가 지상파에서 생중계됐다.

시리즈별로는 플레이오프의 평균 시청률이 7.78%로 가장 높았다. 한국시리즈는 7.25%를 기록했다. 삼성과 KIA가 최종 5차전까지 맞붙은 플레이오프가 한국시리즈보다 높은 시청률을 나타낸 것이다. 와일드카드 결정전도 지난해 4.24%에서 올해 6.30%로 약 49% 상승했다.

가장 높은 시청률을 기록한 경기는 한국시리즈 2차전이었다. 삼성과 KT의 맞대결은 시청률 9.63%, 합산 시청자 수 218만9739명으로 포스트시즌 최고치를 기록했다. 플레이오프 3차전 삼성-KIA전 역시 208만5133명이 시청했다. 200만명 이상이 시청한 경기는 모두 세 차례였다.

포스트시즌 누적 시청자 수는 약 2240만명으로 집계됐다. 시리즈별로는 플레이오프가 약 884만명으로 가장 많았고 한국시리즈 약 825만명, 준플레이오프 약 387만명, 와일드카드 결정전 약 143만명 순이었다. 다만 이는 경기별 시청자 수를 합산한 수치로 중복 시청이 포함돼 고유 시청자 수와는 구분된다.

경기당 평균 TV 시청자 수는 약 160만명으로 지난해 167만9566명보다 약 4.7% 감소했다. 평균 시청률 상승과 실제 경기당 시청자 수 감소가 동시에 나타난 셈이다. 다만 이 수치는 TV 중계에 한정된다. 유튜브와 온라인동영상서비스(OTT) 등 다른 플랫폼을 통한 시청까지 포함한 전체 야구 콘텐츠 소비 규모를 반영하지는 않으므로, TV 시청자 수만으로 프로야구 전체의 흥행 추세를 판단하기에는 한계가 있다.

정규시즌 관중 신기록과 포스트시즌 전 경기 매진, TV 평균 시청률 상승은 올 시즌 KBO리그의 흥행 열기가 경기장과 중계 화면 모두에서 이어졌음을 보여준다.

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