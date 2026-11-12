“당나라 군대냐”는 나경원에…강신철 “말씀 취소하라”

국민의힘 나경원 의원과 강신철 국방부 장관이 11일 국회 예산결산특별위원회에서 설전을 벌였다. 또한 강 장관은 지난달 ‘미군을 믿을 수 있냐’고 한 발언은 와전, 왜곡된 발언이라고 해명했다.

강 장관은 이날 ‘북한과 전쟁이 일어났을 때 미군을 믿을 수 있냐’고 한 자신의 과거 발언에 대해 "언론에서 와전하는바람에 그렇게 된 것"이라고 해명했다. 강 장관은 국회 예산결산특별위원회에서 국민의힘 나경원 의원이 ‘미군을 믿을 수 있느냐는 발언을 했느냐’는 질문에 “(질의에 대한) 반문이었고 당시는 저의발언에 대해 어떤 이의도 제기하지 않았다”면서 이같이 밝혔다.

국민의힘 나경원 의원(왼쪽), 강신철 국방부 장관. 뉴스1·연합뉴스

앞서 강 장관은 지난달 국정감사 때 세계 최강국인 미국조차 이란과 전쟁에 고전하고 있다는 야당 의원의 지적에 대해 “그렇다면 북한과 전쟁이 일어났을 때 그런 미군은 믿을 수 있나”라고 언급한 바 있다.

강 장관은 또 통상 매년 11월쯤 개최되던 한미안보협의회(SCM)가 올해는 28년 만에 내년 초로 연기되면서 국민이 불안해한다는 나 의원의 질의에 “일정상 그렇게 된 것이지 전작권 전환 일정과는 전혀 관계가 없다”며 “그렇게 왜곡을 하고 있기 때문에 불안해하는 것”이라고 반박했다. 이에 나 의원이 “왜곡이라니, 무슨 왜곡이냐”라며 고성으로 맞받아치면서 양측간 공방으로 번졌다.

두 사람의 설전은 국방부 조사본부 안보수사단의 12·3 비상계엄 관련 병사 조사 건으로 이어졌다. 나 의원이 상황을 알아보겠다고 답한 강 장관을 향해 “당나라 군대인가. 명령받고 출동한 병사들을 이렇게 조사하면 진짜 계엄이 필요할 때 발동해도 군인들이 안 움직인다”고 질타하자, 강 장관은 “대한민국 국군한테 당나라 군대라고 공개적으로 말씀하시는 것은 위원님이 하실 부분이 아니다”라고 맞섰다.

이어 “말씀을 취소해 달라. 우리는 당나라 군대가 아니다”라고 강하게 맞서면서또 한차례 고성이 오갔다.

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