“파병 멈추라”… G7, 北 러시아 군사지원 규탄

주요 7개국(G7) 외교장관들은 11일(현지시간) 북한과 이란의 러시아 군사지원을 규탄하고 러시아와 전쟁 중인 우크라이나에 대한 지지를 재확인했다.

주요 7개국(G7) 외교장관들이 11일(현지 시간) 북한의 대러시아 군사 지원을 즉각 중단하고 병력을 철수할 것을 촉구했다. 사진은 전날 프랑스 파리에서 열린 주요 7개국(G7) 외교장관회의. 로이터연합뉴스

이들은 프랑스 파리에서 9~10일 열린 G7 외교장관 회의를 마치고 이날 낸 공동성명에서 “전쟁을 지속 가능하게 하는 러시아에 대한 북한과 이란의 군사 지원, 중국의 무기와 군사 훈련, 이중용도 부품 제공을 규탄한다”며 “이들 국가에 계속 조치를 취할 뜻을 분명히 했다”고 밝혔다.

장관들은 “러시아와 북한의 협력 강화가 유럽과 인도·태평양 지역 안보에 심각한 영향을 미친다는 점을 강조했다”며 북한에 러시아 지원을 즉각 중단하고 파병한 병력을 철수하라고 촉구했다. 이어 “북한의 불법적 핵무기와 탄도미사일 프로그램을 강력히 규탄하고 관련된 모든 유엔 안전보장이사회 결의에 따라 북한의 완전한 비핵화를 실현하겠다는 의지를 재확인했다”고 덧붙였다.

이들은 북한의 가상화폐 탈취와 사이버 범죄, 해외 노동자 파견 프로그램에도 우려를 표명하고 납치 문제도 즉각 해결하라고 목소리를 높였다. 또 제재를 비롯한 러시아 경제 압박 방안을 논의했다면서 우크라이나와 국민들에 대한 지지, 미국 주도로 진행 중인 우크라이나 평화 노력에 대한 지지를 재확인했다고 전했다.

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