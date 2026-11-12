골프공엔 왜 구멍이 300개나 있을까…알고 보면 놀라운 ‘딤플’의 비밀 [권준영의 머니볼]

[권준영의 머니볼]은 스포츠를 경기장 안의 스코어만으로 읽지 않는다. 선수와 팬, 기업과 자본, 기술과 시장이 얽혀 움직이는 스포츠 산업의 흐름을 데이터와 수치로 들여다본다. IT·인공지능(AI) 융합부터 스포츠 금융, 생활체육, 시니어 스포츠까지 전통적인 스포츠의 경계를 넘어 커지는 새로운 시장을 좇는다. 숫자에 담긴 돈의 흐름을 따라 스포츠 산업의 판이 어떻게 움직이는지 읽고, 그 변화가 만들어갈 스포츠의 ‘다음’을 짚는다.

골프공에는 왜 수백개의 작은 홈이 촘촘히 새겨져 있을까. ‘딤플’(Dimple)이라 불리는 이 홈은 공 주변의 공기 흐름을 바꿔 공기 저항을 줄이고 비행거리와 탄도에 영향을 준다. 표면이 매끈해야 공기 저항이 적을 것이라는 직관과 달리, 골프공은 일부러 울퉁불퉁한 표면을 택했다.

위 사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. Open AI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

12일 골프업계에 따르면 골프공 제조사들은 제품별 비행 특성에 맞춰 딤플의 개수와 깊이, 크기, 배열을 조정한다. 공의 중심부인 코어와 외부 커버 소재도 달리해 타구감과 탄도, 스핀 특성을 차별화한다. 눈에 잘 띄지 않는 미세한 설계 차이가 제품 경쟁력을 가른다.

골프공은 공기역학의 결정체다. 딤플은 공 표면 가까이 흐르는 공기의 경계층을 난류 상태로 바꾼다. 매끈한 공은 공기가 표면에서 일찍 떨어져 나가면서 뒤편에 넓은 저압 영역과 후류가 형성되지만, 딤플이 있는 공은 표면의 경계층을 난류 상태로 만들어 공기가 표면에서 떨어져 나가는 시점을 늦춘다. 그 결과 공 뒤편의 압력 차이가 줄어들면서 공을 뒤로 잡아당기는 압력항력이 감소한다. 여기에 백스핀으로 발생하는 양력이 더해지면서 골프공의 비행거리와 탄도가 달라진다.

실험에서도 딤플 형상에 따른 성능 차이가 확인됐다. 2016년 발표된 연구에서는 딤플 깊이를 달리한 3차원(3D) 프린팅 모형 골프공 11개를 제작해 풍동 실험을 진행하고, 깊이에 따른 항력계수 차이를 확인했다. 2023년 일본기계학회 연구진은 딤플의 크기와 개수, 형태가 다른 모형 15개를 회전 상태에서 실험했다. 딤플 부피비율이 커질수록 항력계수는 낮아지고 양력계수는 높아졌지만, 양력계수를 항력계수로 나눈 양항비는 오히려 낮아졌다. 비행 궤적 시뮬레이션에서도 표면 점유율과 딤플 바닥 형상에 따라 비거리가 달라졌다. 홈을 많이 파거나 깊게 만든다고 무조건 더 멀리 날아가는 것은 아니다.

제조사들이 딤플 설계에 연구개발 역량을 쏟는 이유다. 2025년형 타이틀리스트 PRO V1에는 388개, PRO V1x에는 348개의 딤플이 적용됐다. 두 제품 모두 4면체 패턴을 사용하지만 개수와 세부 설계는 다르다. 미국골프협회(USGA)와 영국왕립골프협회(R&A)가 매월 갱신하는 공인 골프공 목록에도 제품별 딤플 개수가 기재된다.

타이틀리스트는 75명 이상의 연구개발 인력을 두고 골프공 관련 특허를 1600건 이상 보유하고 있다고 밝혔다. 2010년 이후 미국에서 발행된 골프공 특허의 절반 이상을 확보했으며, 첫 PRO V1 출시 이후 설계·제작·시험한 딤플 패턴은 2500개가 넘는다. 품질검사도 PRO V1은 90개 이상, 듀얼 코어 구조를 적용한 PRO V1x는 120개 이상 거친다.

기술 경쟁은 국제무역 통계에서도 드러난다. 세계무역통계(WITS)가 유엔 국제무역통계(UN Comtrade)를 토대로 집계한 HS코드 950632(골프공) 자료에 따르면 한국의 골프공 수입액은 2020년 8172만9000달러에서 2021년 9950만달러, 2022년 1억1693만8000달러, 2023년 1억3543만4000달러로 늘었다. 이후 2024년 1억2058만5000달러, 2025년 1억753만6000달러로 감소해 2023년 정점을 찍은 뒤 2년 만에 20.6% 줄었다.

수출액은 2020년 2937만2000달러에서 2021년 3820만2000달러, 2022년 3901만달러, 2023년 4199만달러, 2024년 5099만4000달러로 증가했다. 2025년에는 5213만8000달러를 기록해 5년 사이 77.5% 늘었다. 다만 수입액이 수출액을 웃돌아 2025년 무역수지는 5539만8000달러 적자였다.

국가별 수입액은 태국이 4526만3000달러로 전체의 42.1%를 차지했고, 중국이 2918만4000달러(27.1%)로 뒤를 이었다. 미국은 963만2000달러(9.0%), 일본은 902만2000달러(8.4%)였다. 태국과 중국의 비중을 합하면 69.2%다. 수출은 미국이 3179만5000달러로 전체의 61.0%를 차지했다. 일본은 881만2000달러(16.9%), 영국은 574만5000달러(11.0%)로, 세 나라가 전체 수출의 88.9%를 차지했다.

위 사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. Open AI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

국내 제조사 볼빅의 골프공 제품 매출은 감소세를 보였다. 사업보고서에 따르면 매출은 2023년 220억5000만원에서 2024년 187억7600만원, 2025년 142억3100만원으로 2년 새 35.5% 줄었다. 내수 매출은 164억9200만원에서 103억6300만원으로 37.2%, 수출 매출은 55억5800만원에서 38억6800만원으로 30.4% 감소했다. 전체 매출에서 골프공 제품이 차지하는 비중도 47.2%에서 37.1%로 10.1%포인트 낮아졌다.

소비자가 체감하는 가격 차이도 크다. 혼마 D1 골프공 12구는 1만1550원인 반면 타이틀리스트 PRO V1 12구는 7만4958원으로, 약 6.5배 차이다. 공 하나당 가격은 D1이 약 963원, PRO V1이 약 6247원이다.

판매 비중에서는 프리미엄 제품의 존재감이 두드러졌다. 골프존커머스가 집계한 골프존마켓 오프라인 매장의 2026년 9월 골프공 판매수량을 보면 타이틀리스트 PRO V1·V1x가 28.6%로 1위였다. 2위 브리지스톤 26 TOUR B(9.8%)보다 약 2.9배 높았다. PRO V1·V1x의 판매 비중은 6월 29.4%, 8월 27.9%를 기록했다.

로스트볼 시장에서는 가격 부담을 낮춘 거래도 이뤄진다. 온라인 판매 사례를 보면 PRO V1·V1x A+급 로스트볼은 10구 2만4600원, 30구 6만9600원, 100구 20만9800원에 판매됐다. 개당 가격은 구매 수량에 따라 2098~2460원으로, 신품 PRO V1의 약 6247원보다 낮다.

골프공 표면의 작은 홈은 공기역학 연구에서 출발해 제조사의 특허와 연구개발, 국제무역, 브랜드별 가격 경쟁과 소비자의 구매 선택으로 이어진다. 딤플은 비거리를 좌우하는 과학적 설계이자 골프공 한 개에 담긴 기술 경쟁과 산업의 자본 흐름을 보여주는 단면이다.

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