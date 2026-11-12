이란 안보수장 “미국이 공격하면 유럽 미군 기지까지 타격”

중동 호르무즈 해협 일대 긴장감이 커지는 가운데, 이란은 미국이 자국을 공격할 경우 유럽 쪽 미군기지까지 타격했다고 목소리를 높였다.

이란의 안보수장인 모흐센 레자이 이란 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장은 11일(현지시간) 자국이 공격받을 경우 유럽 내 미군 기지까지 보복 타격을 가할 수 있다고 경고했다. 이란 국영 IRIB 방송에 따르면 레자이 사무총장은 “만약 적들이 이란에 대한 새로운 공격을 시도한다면, 그들 스스로 계산에 따르더라도 전쟁은 4~5일을 넘기지 못할 것”이라고 주장했다.

모흐센 레자이 이란 최고국가안보회의 사무총장. AFP연합뉴스

그는 “미국이 ‘쿠 콜랑’을 공격하는 실수를 범한다면, 우리는 인근 미군 기지는 물론 멀리 떨어진 모든 미군 기지까지 표적으로 삼을 것이다. 유럽 국가에 있는 일부 미군 기지 역시 타격 목표가 될 수 있다”고 말했다. 쿠 콜랑은 이란 중부 나탄즈 핵시설 인근의 지하 핵시설이다. ‘곡괭이산’으로 불리기도 한다.

특히 그는 “미군 항공기가 이륙하는 모든 장소를 우리에 대한 위협으로 간주할 것”이라며 “그들이 훗날 어떤 변명도 하지 못하도록 지금 이를 분명히 밝혀둔다”고 강조했다.

또한 이란의 군사적 성과를 과시하며 “우리는 미국의 무인기(드론) 7대와 잠수함 2척을 성공적으로 나포했다”고 주장했다.

외교 및 지역 안보 현안과 관련해서는 군사 강국인 러시아와의 밀착을 과시하기도 했다. 레자이 사무총장은 “블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 ‘이란 이슬람 공화국은 전복될 수 있는 정권이 아니다’라는 점을 미국 측에 강조했다고 내게 말했다”고 전했다.

아울러 그는 중동 지역 내 독자적인 안보 협력 구상을 시사하며 “우리는 걸프 해역(페르시아만)과 맞닿아 있는 8개국으로 구성된 연합체를 창설하기로 확고히 결의했다”고 덧붙였다.

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