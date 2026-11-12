이란 혁명수비대, 첨단 무기 가득 '지하 미사일 도시' 공개

이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 항공우주군이 11일(현지시간) 새로운 지하 '미사일 도시'를 공개했다.



이란 국영 IRIB 방송과 반관영 타스님 통신 등 현지 매체를 통해 공개된 미사일 도시에는 지하 벙커에 탄도 및 순항 미사일을 비롯해 관련 발사 시스템들이 격납되어 있다.

이란 혁명수비대가 공개한 지하 미사일 도시. 타스님 통신 홈페이지 캡처

이 시설의 구체적인 위치나 전체 무기의 규모 등은 언급되지 않았으나, 전문가들의 영상 분석 결과 기지 내부에서 실전 배치된 다양한 전략 무기들이 포착됐다.



공개된 영상에서 가장 눈에 띄는 전력은 기지 내부를 가득 채우고 있는 파타-1(Fattah-1) 중거리 탄도 미사일이다.



이란이 지난 2023년 처음 공개한 파타-1 미사일은 최대 사거리 1천400㎞의 극초음속 탄도 미사일로, 2단 고체 연료를 쓰고 기동형 재진입 비행체를 탄두로 사용하며 종말 단계 최대 속도는 마하 13∼15 수준으로 알려져 있다.



이스라엘의 중고고도 방공 시스템인 '애로'(Arrow), '다윗의 돌팔매'(David's Sling) 및 미국의 패트리엇 등 첨단 다층 방공망을 돌파하거나 무력화할 수 있다고 이란은 주장해왔다.



또한, 카이바르 셰칸(Kheibar Shekan) 미사일 등에 사용되는 기동형 재진입 비행체(MaRV)가 부스터 및 탄두와 결합한 완성형 미사일 옆에 별도로 전시된 모습도 확인됐다. 카이바르 셰칸은 최대 사거리 약 1천450km의 혁명수비대 3세대 고체 연료 중거리 탄도 미사일이다



이 밖에도 사거리가 1천700km에 달하는 에마드(Emad) 탄도 미사일과 재래식 원뿔형 탄두를 장착한 구형 미사일들이 함께 전시되어 이란의 미사일 세대 교체 흐름을 엿볼 수 있다.



특히, 무기를 민수용으로 위장해 운송하거나 발사대로 활용할 수 있는 일반 상용 트럭들이 기지 내부에 함께 배치되어 있었다.



보도에 따르면 이번 시설 공개 행사에는 알리 압돌라히 이란군 총참모장(소장)과 마지드 무사비 IRGC 항공우주군 사령관(준장)이 참석했다.



또 타스님은 이란의 모든 미사일 및 드론 생산 시설을 지하로 이전할 것이라는 호세인 모헤비 IRGC 대변인의 최근 발언도 소개했다. 이는 미국이나 이스라엘의 잠재적인 군사적 타격으로부터 핵심 무기 시설을 보호하려는 조치로 풀이된다.



이번 영상 공개는 미국과 이스라엘의 공격 재개 가능성이 남아있는 가운데, 이란이 자국의 군사적 회복력을 증명하기 위한 것으로 보인다.



또 이란은 잠재적인 대규모 공습에 대비해 미사일 및 드론 생산 시설을 지상에서 지하 요새로 완전히 이전 및 분산 배치했음을 대외적으로 공식화했다는 평가도 있다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지