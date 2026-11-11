러시아·우크라이나, 역대 최대 포로교환 합의…영토·안보 입장차 여전

오랜 기간 전쟁을 지속 중인 러시아와 우크라이나가 9개월 만에 재개된 종전 협상에서 역대 최대 규모의 포로 교환에 합의했다. 다만, 포로 교환에도 불구하고 안전 보장과 영토 문제 등 핵심 의제에서는 여전히 입장 차를 보였다. 양측이 물러서지 않은 만큼 당장 긴장 완화를 기대하기는 어렵다는 관측이 나온다.



11일(현지시간) 로이터·AFP통신 등에 따르면 러시아와 우크라이나는 이날 미국중재로 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 2시간여 종전 협상을 벌였다. 양측은 이틀간 진행된 이번 협상에서 역대 최대 규모의 포로 교환을 하기로 합의했다고 발표했다. 아직 포로 교환 규모는 확정되지 않았지만 1000명이 넘는 수준이될 것이라고 러시아 측은 전했다. 포로 교환은 필요한 절차를 거쳐 2∼3주 내 이뤄질 예정이다.

아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 10일 열린 러시아와 우크라이나 간 3자 회담(미국 중재) 중, 러시아 대표단장 블라디미르 메딘스키(왼쪽)가 발언하고 있다. 그는 11일 러시아와 우크라이나가 대규모 포로 교환 합의에 도달했다며, 협상은 계속될 것이라고 밝혔다. AP연합

양측은 종전 협상을 계속 개최하는 데에도 의견을 같이했다. 우크라이나 협상단에 참가한 다비드 아라하미야 의원은 “새해가 오기 전에 해결책을 도출할 수 있는 좋은 동력을 확보했다”고 말했다. 세르게이 랴브코프 러시아 외무차관도 “추가 작업을 위한 토대가 마련됐다”고 말했다.



협상을 중재한 미국 특사 재러드 쿠슈너와 스티브 위트코프는 후속 조치로 12일 모스크바에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 회담할 계획이다. 이후 아일랜드 더블린으로 이동해 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 만날 예정이다. 양측 정상을 만나 이번 협상 결과를 검토하고 추가 진전 가능성이 있는 안들을 논의하겠다는 구상이다.



대규모 포로협상에 성공하며 긴장이 완화된듯 하지만, 종전까지 가기에는 장애물이 많다는 평가다. 이번 종전 협상에서도 돈바스 영토 문제를 두고 입장차가 여전했던 것으로 전해졌다. 현재로서는 상황을 반전할 돌파구는 기대하기 힘들다는 관측이 나오는 이유다. 러시아 협상 대표 블라디미르 메딘스키 보좌관은 이날 협상을 마친 뒤 “우리 땅은 한 치도 빠짐없이 러시아에 반환될 것”이라며 영토 문제에서 입장 변화가 없음을내비쳤다. 러시아 측은 우크라이나가 돈바스 지역 전체를 넘겨줘야 한다는 주장을 굽히지 않고 있다. 우크라이나 측은 러시아의 주장을 일축하며 현재의 전선을 동결하고 휴전해야 한다는 입장이다.



러시아는 또 유럽 안보 체제를 협상의 핵심 의제로 내세우면서도 유럽의 협상 참여는 끝까지 거부했다. 오히려 러시아 측은 협상이 끝난 뒤 유럽을 겨냥한 비난을 쏟아내기도 했다.



메딘스키 보좌관은 “유럽 안보 체제가 협상의 핵심 의제였다”며 “일부 사안에서 상호 이해에 도달했다”고 평가했다. 다만 이번 협상에서 유럽과 대화하지 않았다며 “유럽 국가들이 집단으로 우크라이나 국민을 기만하고 있다”고 주장했다. 그러면서 “유럽 국가들은 양심이 깨어나면 우크라이나 평화 협상에 참여할 수 있다”며 사실상 유럽을 협상에서 배제하겠다는 뜻을 분명히했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지