송파구, 다자녀 가정에 월 12만원 후원…기존보다 20% 인상 [지금 우리 동네는]

서울 송파구가 지역 기업·단체와 함께 다자녀 가정에 전달하는 후원금을 월 10만원에서 12만원으로 20% 늘렸다. 올해 후원 대상으로 선정된 10가정은 각각 연간 144만원을 지원받는다.

서강석 송파구청장이 지난 9일 KT송파빌딩 3층 송파아카데미에서 열린 ‘제22회 1사 1다자녀 가정 결연식’에서 인사말을 하고 있다. 송파구 제공

송파구는 ‘1사 1다자녀 가정 결연사업’의 후원금을 인상했다고 11일 밝혔다. 이는 기업의 자발적 후원금을 통해 다자녀 가정의 양육 부담을 덜고 출산 친화적인 사회 분위기를 조성하는 민관 협력 사업이다. 2012년 사업을 시작한 이후기업·단체 190곳이 참여해 다자녀 312가정에 후원금 총 3억7500만원을 전달했다.

제22회 결연식은 지난 9일 KT송파빌딩 3층 송파아카데미에서 열렸다. 이번 결연에는 지역 기업·단체 9곳이 참여했다. 참여 기관은 서울개인택시조합 새마을금고, ㈔섬김과 나눔, 송파 고은빛산부인과의원, 산림조합중앙회, 송파구 한의사회, 대명복지재단, 한국 건강관리협회 서울강남지부, 백제홍삼㈜, ㈜청밀로 등이다.

후원 대상은 지난해 10월부터 올해 9월 사이 출생아를 둔 다자녀 10가정이다. 다섯째 자녀를 출산한 3가구를 비롯해 넷째 자녀를 낳은 3가구, 세쌍둥이를 낳은 1가구 등이 포함됐다.

서강석 송파구청장은 “앞으로도 기업의 선한 영향력이 아이들의 밝은 미래로 이어질 수 있도록 아이 낳고 키우기 좋은 환경을 조성하고 저출생 극복을 위한 포용적 육아 정책에 힘쓰겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지