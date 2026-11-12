해외 처방 비만약, 국내 반입 허용… 12일부터 최대 3개월분까지 가능

해외에서 처방받아 구매한 비만 치료제 등 자가 치료용 의약품에 대한 국내 반입이 허가됐다. 정식으로 처방받았지만 통관 보류 등으로 들여올 수 없었던 위고비·마운자로 등도 최대 3개월분까지 휴대 반입이 가능해졌다.

식품의약품안전처와 관세청은 각국 의약품 규제기관의 정식 허가를 받은 의약품을 처방·구매한 경우 자가 치료 목적으로 휴대 반입할 수 있도록 12일부터 허용한다고 11일 밝혔다. 최대 6병까지 가능하며, 6병을 넘더라도 의약품별 용법과 용량에 따른 ‘3개월 복용량 이내’는 허용된다.

서울 시내의 한 약국에 비만 주사치료제 마운자로가 놓여 있다. 뉴시스

주 1회 투여하는 글루카곤 유사 펩타이드(GLP-1) 계열 비만치료제 위고비와 마운자로는 3개월분에 해당하는 최대 12개까지 가져올 수 있다. 국내에서 복용하던 의약품을 출국했다가 다시 국내로 들여오는 경우와 외국인이나 유학생 등이 해외에서 복용하던 약을 휴대 반입하는 경우, 해외여행 중 구매한 의약품을 가져오는 경우도 포함된다.

국내보다 저렴한 판매가로 ‘스시자로’(마운자로와 스시의 합성어) 열풍이 불면서 통관이 보류되는 사례가 잇따라 환자 불편이 커진 데 따른 조치다.

비만치료제는 오남용과 위조 의약품 유입 가능성 때문에 국내 반입이 막혀 있었다. 하지만 해외 의료기관에서 정식 처방받은 의약품의 반입을 제한하는 것이 과도한 규제라는 지적이 제기됐다.

마운자로 국내 가격은 일본의 3배에 달한다. 최저 용량인 2.5㎎은 4주분 기준 국내 가격이 28만∼35만원 수준인데, 일본에서는 1만엔(약 8만5000원) 안팎인 것으로 알려졌다.

일본 정부는 마운자로를 제2형 당뇨병 치료제로 건강보험에 등재하고 약값을 관리하고 있다.

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