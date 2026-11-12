청주서 또 임신부 ‘뺑뺑이’… 병원 34곳 ‘거부’

충북 청주에서 출혈을 동반한 복통을 호소한 임신 24주차 임신부가 수용 가능한 병원을 찾지 못해 신고 약 3시간 만에 130㎞ 떨어진 삼성서울병원으로 이송됐다. 청주에서는 지난 5월에도 비슷한 일이 있었다.



11일 충북소방본부에 따르면 전날 오후 8시41분 청주시 청원구 율량동에서 20대 임신부 A씨가 하복부 통증을 호소한다는 신고가 접수됐다. 구급대는 현장에서 출혈 증상을 확인했고 A씨를 ‘고위험군’으로 분류했다.

119구급대. 연합뉴스

구급대는 같은 날 오후 9시27분 병원 선정을 요청하고 27분쯤 뒤에는 소방청과 중앙응급의료센터에 병원 선정을 의뢰했다. 이 과정에서 충북대병원 등 전국 34개 의료기관에 문의했으나 모두 “수용이 어렵다”는 답을 받은 것으로 전해졌다.



삼성서울병원이 수용 가능하다고 해 병원 선정이 끝난 것은 10일 오후 10시29분쯤이다. 구급차는 오후 11시34분쯤 병원에 도착했다. 신고 접수 뒤 2시간50여분 만이다.



청주에서는 지난 5월에도 임신 29주차 임신부가 병원을 찾지 못해 3시간20여분 만에 부산으로 이송됐다. 당시 이 임신부는 분만 수술을 받았으나 태아가 숨졌다.



충북에서는 의료 인력 이탈을 막으려는 시도도 있었다. 청주시는 2024년 충북대병원(산부인과·소아청소년과) 전공의·전문의 당직 수당을 지원하는 ‘필수의료인력 수당 지원 사업’ 예산 3억240만원을 편성했다. 당시 시는 “지역에서 소아청소년과와 고위험 산모 대응이 가능한 사실상 유일한 의료기관”이라며 청주시의회를 설득했으나 보건환경위원회 문턱을 넘지 못했다.



충북 도내 분만 기반은 청주에 쏠려 있다. 올해 9월 기준 도내 산부인과 59곳 중 분만실·분만시설을 운영하는 곳은 14곳(24%)이고 이 가운데 9곳이 청주시에 몰려 있다. 도내 11개 시·군 중 분만 기관이 있는 곳은 청주·충주·제천·진천·영동 5곳뿐이며 음성·옥천·괴산·증평·보은·단양 6개 군에는 한 곳도 없다. 산부인과가 아예 없는 단양군을 제외하면 음성군(2곳), 옥천군(2곳) 등 5개 군에는 산부인과가 있어도 분만은 하지 않는다.



도 관계자는 “고위험 임신부는 산모를 위한 중환자실과 신생아를 위한 시설 등이 갖춰져 있는 병원에서 병상이 부족하거나 인큐베이터 등 어느 하나만 부족해도 수용하기 어렵다”며 “국립중앙의료원 중앙모자의료센터에 있는 전담팀에서 고위험 임신부 등의 수용 여부를 전국적으로 확인하고 있다”고 말했다.

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