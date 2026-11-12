“고품질 파주장단콩 사고 공연 즐겨요”

경기 파주시 농가가 올해 수확한 장단콩을 한자리에서 선보인다.

파주시는 27일부터 29일까지 사흘간 임진각 광장에서 올해 30회를 맞이한 ‘파주 장단콩 축제’(포스터)를 연다고 11일 밝혔다.



‘콩으로 채우는 건강, 장단콩으로 잇는 미래’를 주제로 열리는 이번 축제에는 서리태·백태(노란색 콩)·쥐눈이콩 등 각종 콩을 시중보다 저렴한 가격에 판매하는 직거래장이 들어선다.



파주장단콩은 쌀, 인삼과 함께 예로부터 임금님께 진상했던 장단삼백 중 하나다. 파주 장단지역은 1913년 대한민국 최초의 콩 장려품종으로 선발된 장단삼백을 탄생시킨 콩의 본고장이다.



다른 지역콩에 비해 유기질은 두 배, 항암성분인 이소플라본은 50% 정도 함량이 높은 것으로 알려져 있다. 재배뿐 아니라 생산과 유통에 이르기까지 생산이력제로 운영되고 있어 소비자들의 신뢰를 받고 있다.



별도 마련되는 재래장터에서는 파주 농가가 지역에서 직접 기른 잡곡과 채소 등을 판매한다. 방문객은 현장에서 만든 두부와 떡을 맛보고 지역 농산물로 만든 가공식품도 살 수 있다.



축제 기간 동안 콩타작 난타공연을 비롯해 청년 청소년 랜덤플레이댄스, 줄타기 공연과 임진강 예술단의 문화예술공연, 불꽃놀이 등 화려하게 펼쳐진다.



1997년 시작한 장단콩축제는 지역 농가가 소비자에게 직접 농산물을 판매하는 장터로 자리 잡았다.



지난해 축제에서는 사흘간 장단콩 120t이 팔려 15억원의 매출을 올렸다. 농특산물 판매까지 사흘간 전체 매출은 32억원에 달한다.



시 관계자는 “30회를 맞이한 파주 장단콩축제는 볼거리와 먹거리, 즐길거리가 가득하다”며 “시민들이 파주장단콩으로 건강한 식문화를 즐기시길 바란다”고 말했다.

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