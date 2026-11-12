대전서 ‘세계태양광총회’… 석학 총집결

전 세계 태양광 분야 전문가들이 대전에 모여 기술 발전 방향과 에너지 전환 대책을 논의한다.

대전시는 15일부터 20일까지 대전컨벤션센터(DCC) 일원에서 ‘2026 제9회 대전 세계태양광총회(WCPEC-9)’를 연다고 11일 밝혔다.

세계태양광총회는 미국·유럽·아시아 등 3개 대륙 태양광 학술대회를 통합해 4년마다 열리는 태양광 분야 세계 최대 규모 국제학술행사다. 우리나라는 대전이 처음이다.

이번 총회에는 세계적인 석학들이 참석해 태양광 기술의 최신 흐름과 에너지 전환의 미래를 탐구·공유한다.

‘현대 태양광의 아버지’로 불리는 마틴 그린 호주 뉴사우스웨일스대 교수와 2012년 세계 최초로 고체형 페로브스카이트 태양전지를 개발한 박남규 성균관대 교수, 페로브스카이트 태양전지 연구의 세계적 권위자인 헨리 스네이스 영국 옥스퍼드대 교수가 주요 연사로 나선다.

한화큐셀의 다니엘 메르펠 글로벌 최고기술책임자(CTO)와 중국 태양광 기업 LONGi의 시샹쉬 부사장 등 세계적인 태양광 기업 관계자들도 강연자로 참여한다. 국내 연구기관과 기업들이 최신 기술 동향을 파악할 기회가 될 전망이다.

국가 간 연구 협력을 확대하기 위한 프로그램도 운영된다. 한국과 중국·일본 연구자들이 참여하는 태양광 공동 워크숍, 아시아·아프리카 공동 태양광 심포지엄 등도 진행된다.

태양광 관련 각종 전시회도 마련된다.

16일부터 19일까지 DCC 제2전시장 ‘미래선도 에너지 전시회’에선 태양광·재생에너지 분야의 기술과 제품을 선보인다. 전시회 기간에는 에너지 토크 콘서트와 태양광 패널 조립 체험도 함께 운영돼 가족 단위 관람객도 즐길 수 있다.

허태정 대전시장은 “국내 최초로 열리는 세계태양광총회는 대전의 과학기술 역량과 도시의 국제적 위상을 세계에 알릴 수 있는 뜻깊은 기회”라며 “시민들은 태양광과 탄소중립의 가치를 가까이에서 체험할 수 있을 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지