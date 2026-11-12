신천지 내홍 격화에… 與 중진 ‘김민석·정청래 담판’ 촉구

신천지 당원 집단 가입 의혹을 둘러싼 더불어민주당 내 계파 갈등이 격화하는 가운데 당 중진들이 사태 수습을 위한 ‘출구전략’으로 전현직 대표 간 담판을 촉구하고 나섰다. 하지만 정청래 전 대표가 “가던 길 가시라”고 거세게 반발하며 봉합은커녕 갈등의 골만 깊어지는 모양새다.

국회의장을 지냈던 5선 중진 우원식 의원은 11일 YTN 라디오 인터뷰에서 “집권 여당이 매일 집안싸움을 벌이고 있는데 국민들의 신뢰를 어떻게 얻을 수 있겠느냐”며 “두 분이 직접 만나서 오해를 풀고 사태를 조속히 매듭지어야 한다”고 주문했다. 우 의원은 “탄핵을 하고 새로운 정부를 만들었는데 1년 동안 당내 갈등을 하고 이것 때문에 실패한다면 절대로 국민이 용납하지 않을 것”이라고 경고했다.

우원식 더불어민주당 의원. 국회사진기자단

5선 박지원 의원도 MBC 라디오에 출연해 “정청래의 미래도, 김민석의 미래도 민주당에 있기 때문에 전현직 대표가 직접 대화하고 정치적으로 해결하라고 하는데 제 말을 통 듣지 않는다”며 “지금 양측이 맞서는 모습을 보면 결국 ‘다 같이 죽자는 것’ 아니냐”고 꼬집었다.

정작 당사자인 정 전 대표는 중진들의 제안을 일축하며 격앙된 반응을 보였다. 정 전 대표는 페이스북에 올린 글에서 우 의원을 겨냥해 “양비론이냐. 가해자와 피해자가 50%씩 책임을 나눠서 지라는 것이냐. 유죄와 무죄가 동등하게 처벌받아야 한다는 것이냐”라며 “노(NO)!”라고 반발했다. 박 의원을 향해선 “줄곧 저를 욕하던 사람이 할 소리는 아니다. 심판 자격이 없는 사람은 심판 행세하지 말고 빠지라”며 “그냥 가던 길 가시라”고 맞섰다.

친청(친정청래)계의 김 대표 압박 수위도 거세지고 있다. 한민수 최고위원은 이날 전남광주 현장 최고위원회의에서 “김 대표 스스로 꺼낸 발언으로 당을 혼란에 빠진 ‘자승자박’의 상황”이라며 “직접 책임지고 결자해지해야 한다”고 촉구했다.

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