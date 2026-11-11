임종식 경북교육감, 포항 학부모들과 교육정책 간담회

경북교육청이 포항지역 학부모들과 만나 주요 교육정책을 공유하고 교육 현장의 다양한 의견을 들었다.

경북교육청은 11일 도교육청 화백관에서 포항시학부모회장협의회 회원 40여 명과 함께 교육정책 소통 행사를 가졌다고 밝혔다.

임종식 경북교육감이 포항시학부모협의회와 교육정책을 소통하고 있다. 경북교육청 제공

이번 행사는 포항시학부모회장협의회의 역량강화 체험연수의 하나로, 학부모의 교육 참여 역량을 높이고 학부모와 교육행정기관 간 소통과 협력 체계를 강화하기 위해 마련됐다.

학부모들은 이날 경북교육청 홍보영상 시청과 교육감과의 대화, 도교육청 견학 등을 통해 경북교육정책을 이해하고 교육 현장의 의견을 공유했다.

특히 교육감과의 대화에서는 평소 궁금했던 경북교육정책과 특색사업에 대해 직접 질문하고 답변을 들으며 정책에 대한 이해를 높였다.

또 학교 현장에서 느끼는 다양한 의견을 전달하고, 학생들의 성장과 교육 발전을 위한 학부모의 역할과 협력 방안에 대해서도 다양한 의견을 나눴다.

임종식 경북교육감이 포항시학부모협의회와 기념사진을 촬영하고 있다.

경북교육청은 앞으로도 학부모와의 소통을 통해 교육 현장의 목소리를 듣고, 학부모의 교육 참여와 협력을 더욱 강화해 나갈 방침이다.

임종식 교육감은 "앞으로도 학부모님들과 적극적으로 소통하고 협력해 우리 학생들이 자신의 꿈과 끼를 마음껏 키우며 미래를 주도적으로 살아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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