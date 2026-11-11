'배터리 선도도시 포항 국제 콘퍼런스'…북유럽 협력 방안 논의

경북 포항시는 글로벌 배터리 산업의 변화를 공유하고, 이차전지 산업의 글로벌 교류 협력을 강화를 위해 18일 포스코 국제관에서 '배터리 선도 도시 포항 국제 콘퍼런스'를 연다고 11일 밝혔다.

콘퍼런스는 '글로벌 배터리 시장의 변화와 새로운 협력의 기회'란 주제로 전기차 수요 둔화와 글로벌 공급망 재편에 K-배터리 산업의 경쟁력을 진단하고, 포항이 글로벌 이차전지 허브 도시로 도약하기 위한 해법과 협력 방안을 모색한다.

18일 포스코 국제관에서 열리는 '배터리 선도도시 포항 국제 콘퍼런스 2026' 포스터. 포항시 제공

국내 배터리·소재 선도 기업과 노르웨이·핀란드·스웨덴 등 북유럽 주요 기관과 기업 관계자가 대거 참석한다.

콘퍼런스는 개회식, 기조 연설에 이어 3개 세션으로 열린다.

기조 연설은 LG에너지솔루션 박철희 상무가 'LG 에너지 솔루션의 연구 개발과 고도 분석 전략'이란 주제를 발표하고, 글로벌 배터리 기술 혁신 방향을 공유한다.

첫 번째 세션은 SNE리서치 서정규 상무가 '글로벌 배터리 산업의 미래와 정책 환경 변화'란 주제로 글로벌 전기차·이차전지 관련 정책의 변화 기조와 산업에 미치는 영향을 분석하고 오랜 기간 배터리 산업의 불황에 대응하는 정부의 연구 개발 세액 공제 확대, 생산 보조금 등 정책 지원을 제시한다.

두 번째 세션은 '배터리 산업의 현황과 한국과의 협력 기회'란 주제로 노베이션 노르웨이, 핀란드 미네랄스 그룹, 노르딕 배터리즈, 비즈니스 스웨덴 등 북유럽 기관·기업이 참여해 배터리 가치 사슬 구축과 방산·핵심 인프라용 배터리 시스템 분야의 협력 가능성을 논의한다.

마지막 세션은 '배터리 소재 산업의 경쟁 구도와 미래 전략'이란 주제로 포항의 이차전지 소재 산업을 중심으로 국내 기업의 대응 전략을 살핀다.

포스코퓨처엠 유승재 음극재 센터장이 '글로벌 경쟁 구도에 음극재 기업의 미래 전략'을, 에코프로비엠 정현수 미래기술담당 상무가 '이차전지 패러다임 변화에 대응한 기업 비전과 기술 혁신 방향'이란 주제를 각각 발표한다.

문종명 시 배터리첨단산업과장 "국내에서 유일하게 양극·음극재를 동시에 생산하는 배터리 소재 특화 도시인 포항은 정부의 ‘5극 3특’ 균형 발전 전략을 선도하고 있다"며 "이번 콘퍼런스가 현장의 목소리를 중앙에 전달하고, 글로벌 공급 다변화와 정책 지원을 끌어내는 계기가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

한편 정부의 '5극 3특'은 수도권에 대응하는 5대 초광역 메가시티(수도권·동남권·대경권·중부권·호남권)이며, 3특은 지리·기능적 특수성을 지닌 3대 특별자치도(강원특별·전북특별·제주특별자치도)다.

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