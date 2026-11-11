靑 ‘국민 통합’ 유튜브 출연한 국힘 前 부대변인…조작기소특검·대법관 재제청 공방

청와대는 11일 더불어민주당 소속 김용남 전 의원과 신주호 전 국민의힘 상근부대변인을 초청한 유튜브 프로그램을 통해 정치적 견해 차이와 진영 갈등을 넘어선 국민통합 방안을 토론했다. 토론 과정에서 ‘조작기소 특검법’과 ‘대법관 재제청 문제’ 등 현안이 언급되기도 했다.

허은아 청와대 국민통합비서관이 사회를 맡은 유튜브 ‘국민통합, 대화가 필요해’ 제7회 방송에서는 한국 사회의 정치 불신과 대립, 온라인 환경이 정치에 미치는 영향, 정치적 극단주의를 넘어 국민통합으로 나아가기 위한 방안 등이 논의됐다. 김 전 의원과 신 전 부대변인은 정치가 갈등을 해소하기보다 진영 간 경계를 강화하고 있다는 지적, 정치 유튜브 등이 정치에 미치는 영향, 정부의 역할과 과제 등을 두고 의견을 나눴다.

토론 과정에서 정치 현안들도 대화 주제로 올랐다. 신 전 부대변인은 정치에 대한 국민의 우려 등을 언급하던 중 “국민의 걱정을 불식시키려면 정권이 폭정을 멈춰야 한다”며 “여당이 입법 폭주를 벌여가며 대한민국 시스템을 붕괴시키고, 대통령의 죄를 없애주겠다는 특검을 출범시키려 한다”고 주장했다. 이어 “헌법상에 나와 있지도 않은 대법관 재제청 요구를 하며 대통령과 여당이 삼권분립을 훼손하고 있다”고 했다.

이에 허 비서관은 “정확하게 확인하지 않고 민감한 부분에 대해 자꾸 이야기하는 것은 위험하다”, “사실이 아니다. 그렇게 하기 위해 하는 게 아니란 것을 제가 알고 있다”고 언급하며 반박했다.

신 전 부대변인은 정치 불신의 원인을 설명하는 과정에서 최근 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발로 우리 장병이 다친 사건을 언급하며 “대통령께서 불의의 사고로 규정하셨다”며 “남북 정상회담이라고 하는 정치적인 이벤트를 만들어내서 이재명 정권의 업적으로 하나 남겨보려고 하는 그러한 정치적인 탐욕 때문에 우리 국군 장병이 살상되는 그러한 것들까지도 제대로 대응하지 못했다”고 주장했다.

이에 대해 김 전 의원은 “불의의 사전적 의미는 뜻밖의, 의도하지 못했던 그런 의미”라며 “불의의 사고라는 표현에서 거기까지 나가는 것은 자연스러운 연결은 아니라고 생각한다”고 반박했다.

신 전 부대변인은 “대통령께서 현장 소통을 늘리는 것은 좋지만, 사회관계망서비스(SNS)는 그만하실 때가 됐다"며 “일방적으로 하고 싶은 말만 하는 것은 소통이 아닌 선언”이라고 말하기도 했다.

허 비서관은 “민생 현장을 정말 많이 다니시고 있다”며 “대통령께서 하시는 SNS도 처음부터 끝까지 읽어보면 생각하시는 것과는 조금 다르다”고 했다.

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