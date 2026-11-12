100억 빌딩 팔아 85억 남긴 하지원, 9년째 서래마을 떠나지 않는 이유

눈부신 카메라 플래시와 거액의 자금이 오가는 연예계에서, 스타들의 부동산 행보는 대중의 호기심을 자극하는 단골 소재다. 최근 몇 년 사이 수많은 연예인과 자산가들은 환금성과 시세 차익을 동시에 거둘 수 있는 서울 성수동이나 한남동의 신흥 상권으로 발걸음을 옮겼다. 한강변의 초고층 주상복합이나 트렌디한 팝업스토어가 밀집한 빌딩을 매입해 수십억원대 차익을 거뒀다는 소식은 이제 새로울 것도 없다. 하지만 그 자본의 흐름 속에서 철저하게 자신만의 길을 고수하는 이례적인 인물이 있다. 바로 배우 하지원이다.

감각적인 화보 속에서 시선을 압도하는 아우라를 뿜어내고 있는 배우 하지원. allure Korea 제공

부동산 업계와 등기부등본 등에 따르면 하지원은 최근 소속사 해와달엔터테인먼트 명의로 소유하던 성수동 연무장길 인근의 신축 빌딩을 185억원에 매각했다. 지하 1층에서 지상 8층 규모의 이 빌딩은 그가 지난 2020년 3월 100억원에 매입했던 자산이다. 성수동이 상업 및 업무 지구로 급성장하는 흐름 속에서 건물을 안정적으로 보유하다가, 약 5년 8개월 만에 처분하며 단순 매입가 기준 85억원의 시세 차익을 거머쥐었다. 각종 부대비용과 세금을 제외하더라도 수십억원대 이상의 순익을 거둔 셈이다. 대중문화예술계에서 쌓아온 입지와는 별개로, 부동산 시장에서도 감각적이고 냉철한 투자 안목을 지니고 있음을 증명해 낸 것이다.

수백억원대 자산 가치로 거듭나며 과감한 투자 감각을 증명한 성수동 신축 빌딩. 네이버부동산

이처럼 자산 운용의 영역에서는 트렌드의 최전선인 성수동을 적극적으로 활용해 실리를 챙겼지만, 실제 일상을 보내는 주거지의 선택 기준은 완전히 결을 달리한다. 하지원은 신흥 부촌으로 꼽히는 한남동이나 성수동 대신 서울 서초구 반포동 서래마을의 고급 빌라 ‘어퍼하우스 3차’에 터를 잡고 있다. 방배중학교 서쪽 일대의 동광단지로 불리는 이 지역은 200~300㎡(약 60~90평) 이상의 대형 평형 빌라들이 밀집해 있는 대표적인 전통 부촌이다. 대단지 아파트처럼 외부인이나 차량의 출입이 빈번하지 않고, 단지 내부의 철저한 보안과 조용한 주변 환경이 강점으로 꼽힌다. 번잡한 도심의 인프라나 대중적인 편의시설보다는 사생활 보호와 외부 노출 차단이 최우선인 자산가들이 선호하는 입지다.

화려한 스포트라이트를 뒤로하고 타인의 시선이 닿지 않는 평온함을 품은 서래마을의 한적한 풍경. stibee 제공

실제로 하지원은 과거 서울 서초구 방배동의 한 고급 빌라에서 전세로 거주하다가, 공사가 진행 중이던 해당 고급 빌라를 2016년에 선분양으로 매입했다. 이후 2017년 준공을 거쳐 2018년 초에 입주한 이후 지금까지 이 일대를 떠나지 않고 거주하고 있다. 과거 조용필, 신승훈, 고현정, 신동엽 등 내로라하는 스타들과 재계 인사들이 머물며 전통적인 부촌의 명맥을 이어온 이곳에서, 그는 대외적인 노출 없이 조용한 일상을 이어왔다. 수백억원대 자산을 움직이는 연예계 자산가이자 톱배우임에도 불구하고, 번화가 대신 철저하게 자신을 보호할 수 있는 평온한 성소를 택한 것이다.

이러한 궤적은 그가 걸어온 연기 인생과도 닿아 있다. 하지원은 1996년 데뷔 이후 2003년 드라마 ‘다모’를 통해 신드롬을 일으켰고 ‘발리에서 생긴 일’, ‘시크릿 가든’, 영화 ‘해운대’ 등 수많은 대표작을 남겼다. 액션과 멜로를 가리지 않고 온몸을 던지는 투혼으로 독보적인 필모그래피를 쌓았지만, 최정상의 자리에 오른 뒤에도 작품 외적인 구설 없이 철저하게 자기 관리를 이어온 것으로 유명하다. 촬영 현장에서는 늘 주변을 살피고 스태프를 배려하는 인품으로 동료들과 관계자들 사이에서 신망을 얻어왔다. 오직 연기에 대한 성실함으로 채워온 30년 가까운 세월은, 그가 서래마을이라는 공간에서 9년 동안 흔들리지 않고 일상을 지탱할 수 있었던 바탕이다.

오랜 세월 동안 흔들림 없이 지켜온 단단한 삶의 원칙과 고요한 품위. 세계일보 자료 사진

결국 이번 행보의 본질은 자산 증식의 실리와 일상의 평온을 완벽하게 분리해 낸 균형 감각에 있다. 돈이 되는 상업용 요충지에는 과감하게 자본을 투입해 확실한 성과를 거두되, 매일의 일과와 휴식이 이루어지는 집만큼은 타인의 시선이 닿지 않는 안전한 울타리에 두는 방식이다. 185억원의 차익을 거두고도 9년 전의 보금자리를 그대로 지키고 있는 모습은 유명세 뒤에 숨겨진 영민한 판단과 삶의 기준을 가늠하게 한다. 자신이 머물 공간의 가치를 스스로 매기는 그의 태도를 통해, 대중문화예술계 정점에 선 배우가 일상을 영위하는 단단한 원칙을 엿볼 수 있다.

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