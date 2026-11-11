SK에코플랜트, 협력사 상생 평가 10년째 최고등급 유지

SK에코플랜트가 동반성장지수 평가에서 10년 연속 최고등급인 ‘최우수’를 받았다.

SK에코플랜트 사옥 전경. SK에코플랜트 제공

SK에코플랜트는 11일 동반성장위원회가 발표한 ‘2026년도 동반성장지수’ 평가에서 최우수 등급을 획득했다고 밝혔다. 2015년 처음 최우수 등급을 받은 이후 2017년부터 올해까지 10년 연속 같은 등급을 유지했다. 동반성장지수는 대기업이 중소 협력사와 얼마나 공정하게 거래하고 협력하는지를 평가하는 지표다. 동반성장위원회와 공정거래위원회의 평가 결과를 합산해 5개 등급으로 나눈다.

SK에코플랜트는 협력업체 선정과 계약 체결, 대금 지급 등 거래 과정에서 공정거래 원칙을 지키기 위한 제도를 운영하고 있다. 사업 현장에서 관련 규정이 제대로 지켜지는지도 정기적으로 점검한다. 협력사의 자금 부담을 줄이기 위해 동반성장대여금 펀드를 운영하고, 환경·사회·지배구조(ESG) 관련 상담과 공정거래 교육도 지원하고 있다. 기술개발 분야에서도 협력을 늘리고 있다. ‘테크 오픈 콜라보레이션’과 ‘콘테크 미트업 데이’ 등을 통해 반도체와 인공지능(AI) 분야의 중견·중소기업 및 스타트업을 발굴하고, 이들과 함께 새로운 기술을 개발해 사업에 활용하는 방안을 추진하고 있다.

정태수 SK에코플랜트 구매담당임원은 “10년 연속 최우수 등급 달성은 협력사와의 신뢰를 바탕으로 공정거래와 동반성장을 실천해 온 결과”라며 “앞으로도 실질적인 지원과 협력을 강화하겠다”고 말했다.

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