한화 건설부문, 협력사 상생 평가 10년 연속 ‘우수’ 이상

한화 건설부문이 동반성장위원회의 동반성장지수 평가에서 10년 연속 ‘우수’ 이상 등급을 유지했다.

한화 건설부문은 11일 발표된 ‘2026 동반성장지수 평가’에서 우수 등급을 받았다고 밝혔다. 동반성장지수는 동반성장위원회와 공정거래위원회의 평가 결과를 종합해 기업별 상생협력 수준을 평가하는 지표다.

장교동 한화빌딩. 한화 건설부문 제공

한화 건설부문은 올해 205개 협력사와 공정거래 협약을 체결했다. 2007년부터 공정거래위원회의 4대 실천사항을 사규에 반영하고 임직원 대상 윤리교육과 내부 통제 제도를 운영하고 있다. 협력사에 대한 금융 지원도 실시하고 있다. 동반성장 자금 직접대여와 상생펀드 외에도 계약금액의 최대 100%까지 대출이 가능한 매출채권 담보대출 제도를 운영 중이다.

올해부터는 협력사의 탄소배출량 산정과 안전·환경 설비 개선 등 환경·사회·지배구조(ESG) 관련 지원을 확대했다. 협력사 간담회를 정기적으로 열고 혹서기와 혹한기에는 전국 건설현장에 푸드트럭을 지원하고 있다.

김우석 한화 건설부문 대표이사는 “협력사와의 상생은 지속가능한 성장을 위한 중요한 경쟁력”이라며 “앞으로도 상호 신뢰를 바탕으로 상생 파트너십을 확대하겠다”고 말했다.

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