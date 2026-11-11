100점 만점에 31점… 한국 기후 성적표 또 ‘최하위권’

한국이 국제 기후대응 평가에서 올해도 최하위권에 머물렀다. 핵심 세 부문은 모두 최하 등급을 받았다.

독일 저먼워치와 뉴클라이밋연구소는 11일(현지시각) 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)가 열린 튀르키예 안탈리아에서 ‘기후변화대응지수(CCPI) 2027’을 발표했다.

기후변화대응지수(CCPI) 2027에서 한국이 64개국·EU 중 61위에 그치고 3개 부문이 모두 '매우 낮음'인 가운데, AI 데이터센터 확충 속도전을 풍자한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

한국은 64개국과 유럽연합(EU) 가운데 61위였다. 지난해 63위에서 두 계단 올랐다. 점수는 100점 만점에 31.07점이다. 실질 1위 덴마크(84.05점)와 약 53점 차이다.

CCPI는 파리협정 목표에 맞게 대응하는 나라가 없다는 의미로 1∼3위를 비워둔다. 우리나라는 실제로는 58번째가 되는 셈이다.

한국보다 순위가 낮은 나라는 캐나다(62위), 카자흐스탄(63위), 아랍에미리트(64위), 사우디아라비아(65위), 러시아(66위), 미국(67위), 이란(68위)이다.

부문별로 온실가스 배출(40점 만점)은 12.26점으로 61위였다. 재생에너지(20점 만점)는 4.24점으로 55위, 에너지 사용(20점 만점)은 4.08점으로 65위에 그쳤다. 세 부문 모두 ‘매우 낮음’ 등급이다. 에너지 사용은 아랍에미리트에 이어 끝에서 두 번째였다.

기후정책(20점 만점)만 10.49점, 30위로 ‘보통’을 받았다. 다만 국내 기후정책은 ‘낮음’이었다. 평가진은 2035 국가온실가스감축목표(NDC)가 IPCC(기후변화에관한정부간협의체) 기준에 못 미치고, 가스·석유 퇴출 계획이 없으며, 2040년 석탄 퇴출 시점도 늦다고 지적했다. 화석연료 보조금도 문제로 꼽았다.

11일(현지시간) 튀르키예 안탈리아에서 열린 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31) 행사장에 COP31 로고가 설치돼 있다. 이번 총회는 20일까지 열리며, 190여개국 대표단이 참석한다. 안탈리아=EPA연합뉴스

한국 부문 공동 평가자인 이지언 녹색전환연구소 선임연구원은 “한국은 2040년 탈석탄 등 기후정책 목표를 내놓았지만, 전기화와 재생에너지 전환이 더디고 탄소집약 산업의 구조 전환도 본격화되지 않았다”며 “한국 정부는 2035년까지 AI 데이터센터(AIDC)를 18.4GW로 늘리겠다는 계획을 밝히며, 규제 완화와 속도전에 매몰돼 있다”고 평가했다.

덴마크는 6년 연속 실질 1위를 지켰다. 주요 20개국(G20) 중 높은 성과 그룹은 영국(7위)뿐이었다. 중국은 56위, 일본은 58위였다.

얀 버크 저먼워치 상임고문은 “파리협정을 준수할 만큼 충분히 노력하는 국가는 단 한 곳도 없지만, 선두 주자들은 있다”며 “선도국과 후발국 사이의 격차는 벌어지고 있다”고 말했다.

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