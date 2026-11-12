엠마, ‘넾다세일 앵콜’ 15일까지 진행…최대 54% 할인

사진=엠마 제공

독일 수면 전문 브랜드 엠마(EMMA, 이하 엠마)가 11월 15일까지 ‘넾다세일 앵콜’ 행사를 진행한다. 행사 기간에는 기존 넾다세일과 동일한 최대 54% 할인율과 혜택이 적용된다.

이번 행사는 넾다세일 기간 제품을 구매하지 못한 소비자들을 대상으로 마련됐다. 매트리스와 토퍼, 접이식 매트리스, 베개 등 다양한 제품이 할인 대상에 포함된다. 인테리어 디자이너 조희선이 사용 후기를 공개한 매트리스와 접이식 매트리스도 할인 대상이다.

조희선은 자신의 유튜브 채널을 통해 엠마 매트리스의 개봉과 설치 과정, 3개월간 사용한 후기를 소개했다. 영상에서는 설치 과정과 실제 사용 경험, 침실 공간 활용 등에 대한 의견을 전했다.

영상에서 조희선은 매트리스의 통기성과 신체 지지력에 대한 사용 경험을 언급했다. 수면 중 더위와 뒤척임으로 불편을 겪었던 자신의 경험과 함께 3개월간 제품을 사용한 소감을 전했다.

제품에 적용된 포켓 스프링과 신체 부위별 지지를 고려한 7존 조닝 시스템도 소개됐다. 조희선은 개인마다 수면 자세와 습관이 다른 만큼 머리와 어깨, 허리 등 신체 부위에 따른 지지감이 중요하다고 설명했다.

접이식 매트리스는 침실 외 공간을 활용하는 사례로 소개됐다. 조희선은 기존 게스트룸의 침대를 없애고 가족이나 손님이 방문할 때 접이식 매트리스를 펼쳐 사용하는 모습을 공개했다. 영상에서는 제품을 펼쳐 사용하고 접어 보관하는 과정도 소개됐다.

엠마는 매트리스와 토퍼, 베개 등 수면 관련 제품을 판매하고 있다. 조희선의 사용 후기 영상에서는 100일 체험 서비스도 소개됐다. 서비스 적용 대상과 세부 조건은 구매처별 안내를 통해 확인할 수 있다.

넾다세일 앵콜 행사는 15일까지 진행되며, 제품별 할인율과 세부 조건은 네이버 엠마 브랜드스토어와 네이버 플러스 스토어 앱에서 확인할 수 있다.

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