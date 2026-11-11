‘北포로 갈등’ 후 마주앉은 한·우크라… 조현 “국가 간 합의 이행이 기본전제”

북한군 포로 소환 공개 논란으로 외교 갈등을 빚어온 한국과 우크라이나가 사태 이후 처음으로 마주 앉아 관계 개선 방안을 논의했다. 양국이 갈등 해결을 위한 외교적 소통을 재개했다는 점에서 의미가 있지만, 한국 정부가 요구해온 우크라이나 측의 사과와 재발 방지 약속 등 구체적인 조치는 확인되지 않았다.

11일 외교부에 따르면 조현 외교부 장관은 10일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 주요 7개국(G7) 외교장관회의를 계기로 안드리 시비하 우크라이나 외무장관과 회담을 갖고 주요 양자 현안과 지역 정세 등을 논의했다. 양 장관의 만남은 우크라이나 측이 북한군 포로의 한국 송환을 일방적으로 공개한 데 항의해, 지난달 한국 정부가 박기창 주우크라이나대사를 소환하고 공관원 절반을 철수시킨 이후 처음 이뤄졌다.

관계 정상화 접점 찾을까 조현 외교부 장관(오른쪽)과 안드리 시비하 우크라이나 외무장관이 10일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 주요 7개국(G7) 외교장관회의를 계기로 만나 대화를 나누고 있다. 외교부 제공

조 장관은 이 자리에서 “양국 간 제반 현안이 원만하게 해결되기를 기대한다”는 입장을 밝혔다. 이는 그동안 한국 정부가 요구해온 사과와 재발 방지 등 조치를 염두에 둔 발언으로 풀이된다. 조 장관은 이어 “국가 간 상호 존중과 신뢰, 성실한 합의 이행이 양국 관계 발전의 기본 전제”라고 강조하기도 했다.



시비하 장관은 “양국 관계를 안정적으로 관리하고 발전시켜 나가기 위한 외교적 노력을 지속하자”고 답했다. 로이터통신에 따르면 시비하 장관은 우크라이나 국영 TV 인터뷰에서 이번 회담과 관련해 “정말 좋은 대화를 나눴으며 최근 발생한 불편한 사건들과 사실들에 대해 솔직하게 이야기했다”고 밝히기도 했다.



이번 회담에서 우크라이나 측이 한국 정부의 사과 요구를 수용하거나 재발 방지를 약속하는 등 구체적인 진전이 있었는지는 확인되지 않았다. 시비하 장관은 귀국 후 회담 내용을 본국에 보고하고 북한군 포로 문제를 비롯한 현안에 대한 후속 논의를 이어갈 것으로 보인다. 그는 회담 이후 자신의 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)에 “양국 관계의 완전한 정상화를 향한 추가 조치들이 있을 것으로 확신한다”고 알렸다.



외교부 당국자는 이번 회담에 대해 “서로의 입장을 확인하고 갈등 해결의 접점을 모색하기 위한 외교적 노력을 이어가겠다는 의미가 있다”고 평가했다.



이날 양측은 우크라이나 지원과 관련해서도 협력 의지를 재확인했다. 조 장관은 “한국 정부의 우크라이나 지원에 대한 원칙적 입장에 변함이 없다”며 “우크라이나 국민이 필요로 하는 인도적 지원과 재건을 위한 방안을 지속적으로 검토하겠다”고 밝혔다. 시비하 장관은 한국의 지원에 사의를 표하고 “우크라이나 평화를 위해 한국을 포함한 국제사회와 긴밀히 협의해 나가기를 바란다”고 말했다.

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