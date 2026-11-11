두산에너빌리티, 체코 원전 기자재 분야 현지 협력 확대

두산에너빌리티가 체코 원전 기자재 분야에서 현지 기업과의 협력을 확대하고 있다. 그간 축적한 원전 기자재 공급 역량과 협력 기반을 바탕으로 체코 기업과의 협력 기회를 넓혀 두코바니 5·6호기 사업의 성공적인 수행을 뒷받침하고, 테믈린 3·4호기 등 향후 사업에도 대비한다는 계획이다.

경기 성남시 분당구 분당두산타워. 뉴스1

두산에너빌리티는 이달 2일부터 5일까지 체코 플젠의 스코다JS 본사를 방문했다고 11일 밝혔다.

현지에서 스코다JS, 미코(MICo), 바에스트(BAEST), 비트코비체(VÍTKOVICE) 등 체코 업체 4곳을 대상으로 안전·비안전등급 기기의 기술요건과 공급사 평가절차를 설명했다. 이 가운데 비트코비체, 바에스트, 미코의 비안전등급 기기 제작 역량과 원전 프로젝트 수행 경험을 점검했다.

두산에너빌리티는 스코다JS에 대한 사전 역량평가를 통해 사업관리·설계·제작·품질 등 주요 분야를 살펴봤으며, 대형기기 공장과 제어봉구동장치(CRDM) 공장도 방문해 생산설비를 확인했다. 원자로 내부구조물 등 일부 품목에 대한 기술적 협력 가능성을 검토했으며, 구체적인 협력 여부와 범위는 추가적인 기술·품질 검증과 관련 절차를 거쳐 결정할 예정이다.

스코다JS는 체코전력공사(CEZ) 계열의 원전 기자재 기업이다. 제어봉구동장치와 원자로 내부구조물 등을 생산하며, 미국기계학회(ASME)의 원자력 기기 관련 인증도 보유하고 있다.

두산에너빌리티는 이번 방문 기간 두코바니 원전사업 발주사인 EDU II와 체코전력공사, 스코다JS 경영진을 만나 현지 기업과의 협력 방향에 대해 의견을 교환했다. 이를 바탕으로 2027년 초 스코다JS와 후속 기술 협의를 진행하고, 협력 가능 품목에 대한 추가 평가를 추진할 계획이다.

아울러 비안전등급 기기 분야에서는 체코 기업의 입찰 참여 가능성을 검토하고 있다. 참여 여부는 국내외 공급업체에 공통으로 적용되는 기술·품질·가격 등 객관적인 평가 기준과 관련 절차에 따라 결정할 예정이다.

두산에너빌리티는 국내 협력사 중심의 핵심 공급망을 유지하면서도, 체코 원자력안전청(SÚJB) 등 현지 규제 기준 준수와 인허가 지연 리스크 최소화를 위해 역량 있는 현지 기업과의 협력을 병행해 나갈 방침이다. 이를 통해 공급망 경쟁력을 높이고 사업의 안정적 추진을 뒷받침한다는 구상이다.

두산에너빌리티 관계자는 "이번 방문은 체코 기업들의 기술 역량을 직접 확인하고 협력 가능성을 살펴보는 의미 있는 기회였다"며 "국내 협력사와의 공조를 확고히 하는 한편, 현지 규제 대응에 강점을 가진 체코 기업과 협력해 안전성과 적기 준공을 모두 달성하겠다"고 말했다.

한편, 두산에너빌리티는 그동안 체코 산업계와 꾸준히 협력해 왔다. 2024년 5월 프라하에서 열린 '두산 파트너십 데이'에서는 스코다JS 등과 원전 기자재 공급 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 바 있다.

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