그래핀스퀘어, CES 2관왕 쾌거

경북 포항의 그래핀스퀘어㈜가 세계 최대 가전·정보 기술 전시회인 ‘CES 2027’에서 최고혁신상과 혁신상을 동시에 수상했다.

포항시는 그래핀스퀘어가 미국소비자기술협회(CTA) 주관 ‘CES 2027’에 푸드테크 부문 최고혁신상과 생활 가전 부문 혁신상을 수상했다고 11일 전했다. 수상 제품은 ‘그래핀 인덕션 하이브리드 쿠커’로 초박막 투명 그래핀 필름을 활용해 하나의 조리 공간에서 인덕션과 그래핀 발열 기능을 동시에 구현한 차세대 조리기기다.

당초 인덕션의 전용 용기 사용 제약을 극복하고 중적외선 가열 기술을 적용해 에너지 소비를 최대 30% 절감하는 동시에 식재료의 수분 손실과 영양소 파괴를 최소화한 것이 특징이다.

이번 수상은 그래핀스퀘어가 ‘CES 2023’에서 ‘그래핀 라디에이터’로 최고혁신상을 받은 데 이은 두 번째 최고혁신상 수상이다. 그래핀스퀘어는 지난해 11월 포항 블루밸리 국가산단에 세계 최초로 화학기상증착(CVD) 방식의 그래핀 필름 양산공장을 준공했다.

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