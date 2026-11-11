육사만 충청行… 해사·공사 존치 2029년부터 국군사관학교 체제

국군사관학교 창설 기본계획 수정안을 구상하고 있는 국방부가 이르면 2029학년도 입학생부터 육·해·공군 사관학교 통합 교육을 적용하는 방안을 검토하는 것으로 전해졌다.



11일 국회 국방위원회 등에 따르면 국방부는 최근 이 같은 내용의 수정안을 내부적으로 마련해 국회에 설명한 것으로 알려졌다. 수정안은 각 군별 교육을 담당할 육·해·공사 가운데 육사는 충청권으로 이전하고, 해사와 공사는 각각 경남 진해와 충복 청주에 있는 기존 시설을 활용하는 내용을 담았다. 육사 이전 후보지로는 세종시 인근 32사단 지역을 포함해 충청권 일대가 거론되고 있다.

강신철 국방부 장관이 11일 국회 예산결산특별위원회 전체회의에 출석해 있다. 연합뉴스

정부는 기존 해·공사 시설을 활용하면 대전 자운대에서 4년간 교육하는 방안을 담은 사관학교 통합 기본계획보다 예산을 대폭 줄일 수 있을 것으로 보고 있다. 국방부는 수정안대로 새 사관학교 체제를 구축하는 데 1조5000억원 정도가 소요될 것으로 추산하고 있다고 국회에 설명한 것으로 파악됐다. 당초 국군사관학교 창설에는 3조원 이상이 투입될 것으로 예상됐다. 기존 시설을 쓰면서 비용 절감 효과가 발생했다는 해석이 나온다.



국방부는 내년 4월쯤 입학전형 시행계획을 공개하고 2029학년도 입학생부터 국군사관학교 체제를 적용하는 방안도 국회 측에 설명한 것으로 전해졌다. 재학 중인 육·해·공사 생도들에 대한 영향을 최소화하면서, 입학연도 개시 1년 10개월 전까지 시행계획을 공표하도록 규정하는 대학입시 사전예고제의 취지를 존중해야 한다는 주장에 무게가 실린 것으로 알려졌다.



교육 방식은 1·4학년 때 통합 교육을 하고 2·3학년은 각 군 사관학교에서 전문성 강화 교육을 하는 ‘1+2+1’ 방식이 유력하다. 국방부는 국회 협의와 각계각층의 의견 수렴, 당정협의 등을 거쳐 수정된 기본계획을 조만간 발표할 예정이다. 이에 대해 국방부는 이날 기자단 공지를 통해 “국군사관학교 창설이라는 기본 원칙과 의지에 변함이 없다”면서도 “교육과정 등 세부사항은 확정된 바 없다”고 밝혔다.

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