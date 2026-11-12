인사혁신처 신임 사무관 5人 “공직사회 인사 혁신… 행정서비스 질 높일 것” [차 한잔 나누며]

공직 인기가 과거보다 시들해졌다지만 청운의 꿈을 품은 인재들이 여전히 몰린다. 지난해 ‘국가공무원 5급 행정직 공개경쟁채용 시험(옛 행정고시)’엔 5515명이 응시해, 1차(공직적격성평가·PSAT) 25.7대 1, 2차(논문형) 6.1대 1, 3차(면접) 1.2대 1의 경쟁률을 뚫고 220명이 최종 합격했다. 이 중 5명이 올해 인사혁신처에 배치돼 내년 5월 정규 임용 전 인사처 소속 국가공무원인재개발원에서 실무 수습 중이다. 정부는 ‘권위적’이란 지적을 받았던 행정고시 명칭을 2011년 5급 공채 시험으로 바꿨다.

지난달 30일 충북 진천군에 위치한 국가공무원인재개발원 본원에서 만난 윤정현(30)·이성훈(36)·이세영(29)·허은지(25)·현경진(29) 인사처 신임 사무관은 “인사 혁신은 공무원들이 역량을 키우고 발휘할 수 있는 ‘환경’을 만드는 일”이라며 “인사 혁신을 통해 행정 서비스 질을 높이는 데 기여하고 싶다”는 당찬 포부를 밝혔다.

충북 진천군 국가공무원인재개발원에서 실무 수습 중인 인사혁신처 신임 사무관들은 “인사 혁신을 통해 행정 서비스 질을 높이는 데 기여하고 싶다”고 말한다. 왼쪽부터 허은지·이세영·현경진·윤정현·이성훈 사무관. 인사혁신처 제공

이들이 공직을 택한 이유는 저마다 다르지만 그 기저엔 더 나은 내일, 사회 변화에 대한 믿음이 공통적으로 깔려 있다.

허은지 사무관은 “국민 일상에 영향을 미치는 다양한 정책으로 더 많은 사람에게 긍정적 변화를 만들어 줄 수 있다는 점이 매력적으로 다가왔다”고 말했다. 현경진 사무관도 “예전부터 정부 정책에 관심이 많아 국가의 정책 결정에 직접 관여해 보고 싶었다”고 힘주어 말했다.

신임 사무관들은 국가공무원인재개발원 기본 교육을 거쳐 공채 시험 및 교육 성적, 부처 면접, 지망 순위 등을 종합적으로 고려해 ‘맞춤형’ 부처에 배치된다. 이세영 사무관은 인사처를 지망한 이유로 “좋은 조직 문화에 대한 기대도 있었다”며 “실제로 제도 내에서 유연 근무와 연가를 활용하고 서로의 시간을 존중하는 분위기가 인상적이다”고 설명했다. 이성훈 사무관도 “수평적 조직 문화, 일과 생활의 균형도 중요한데 인사처가 이러한 공직 문화 개선을 다루기 때문”이라고 입을 모았다.

윤정현 사무관은 “공무원 개개인의 자부심이 곧 국민을 위한 행정으로 이어진다고 생각한다”며 “공무원 역량 향상을 지원하는 인사처 업무에 보람을 느끼리라 판단했다”고 털어놨다. 현경진 사무관도 “좋은 행정을 하기 위해선 좋은 업무 환경이 뒷받침돼야 한다”며 “공직자들이 일하기 좋은 환경을 만드는 데 기여하고 싶어 인사처를 택했다”고 했다.

허은지 사무관은 “공직 사회를 움직이는 가장 중요한 요소가 결국 사람이라 생각해 인사처를 ‘1지망’으로 선택했다”며 “처음엔 수험생 입장에서 공무원 채용 제도에 관심을 가졌다가 국가공무원인재개발원에서 교육을 받으면서 인사 행정 전반으로 관심이 넓어졌다”고 말했다.

이성훈·현경진 사무관은 국가공무원인재개발원 스마트개발과에서 각각 온라인 교육과 연구 용역 업무, 허은지 사무관은 기획협력과에서 기획·홍보 업무를 하고 있다. 윤정현 사무관은 신규자교육과, 이세영 사무관은 관리자교육과에서 해당 공무원 교육 과정 운영을 담당한다.

인사혁신처 신임 사무관들이 지난달 30일 충북 진천군 국가공무원인재개발원에서 파이팅을 하고 있다. 왼쪽부터 허은지·이세영·현경진·윤정현·이성훈 사무관. 인사혁신처 제공

윤정현 사무관은 “올해 5급 공채에 합격한 후배 사무관들을 위한 교육 커리큘럼을 짜고 있다”며 “개인적으로 (교육 당시) 선배들을 만난 게 좋아서 그런 시간을 좀 더 늘릴 수 있을지 노력해 봐야겠다고 생각하고 있다”고 말했다. 이세영 사무관은 “신임 과장 과정 운영을 맡고 있는데 많이 배우고 있다”며 “이제 막 공직에 들어온 제가 공직 경험이 풍부한 선배들의 교육을 준비한다는 점이 흥미롭다”고 소감을 전했다.

이성훈 사무관은 “하나의 정책이나 사업을 추진하고 운영하는 데 많은 고민과 협의가 필요하다는 것을 느끼고 있다”고 했다.

시험 준비 과정과 합격 비결에 대한 답변은 제각각이었다. 허은지 사무관은 “공부의 양보다 방향, 효율성을 중요하게 생각했다”며 “기본적인 내용을 어느 정도 정리한 뒤엔 문제 풀이에 집중하면서 무엇을 모르는지 파악하고 부족한 부분을 줄여 나가려 했다”고 답했다. 이성훈 사무관은 “그저 포기하지 않고 공부한 것이 합격으로 이어졌다고 생각한다”면서도 “자신에게 맞는 공부법을 찾는 게 중요하고, 그 방법이 효과적인지 냉정히 점검하는 시간이 필요하다”고 지적했다.

이세영 사무관은 “전환점이 된 2차 답안 스터디에서 서로의 답안을 보면서 부족한 부분을 구체적으로 확인할 수 있었다”며 “제한된 시간 안에 답안을 완성하는 연습을 꾸준히 했다”고 말했다.

현경진 사무관은 “긍정적인 마음가짐이 합격할 수 있었던 이유”라고 돌아봤다. 현 사무관은 “공부 도중 일어나는 모든 일은 합격을 위한 과정이라는 생각으로 시험을 준비했다”며 “가령 모의고사 점수가 낮게 나오면 본시험에서 실수하지 않을 기회라고 생각했다”고 덧붙였다.

내년 5월 정규 임용을 앞둔 인사혁신처 허은지·이세영·현경진·윤정현·이성훈(왼쪽부터) 신임 사무관 모습. 이들의 뒤로 공무원 헌장인 ‘우리는 자랑스러운 대한민국의 공무원이다’라는 문구가 보인다. 인사혁신처 제공

사무관들은 고시생들에게 ‘왜, 어떤 공무원이 되고 싶은지’를 잊지 말 것을 조언했다. 윤정현 사무관은 “지칠 때면 사무관이 어떤 일을 하는지 찾아보며 동력을 다시 얻어 보기를 추천한다”고 말했다. 허은지 사무관은 “어떤 공무원이 되고 싶은지에 대한 고민은 합격을 위한 동기이자, 합격 이후 공직 생활의 방향을 잡아 주는 기준이 될 것”이라고 했다.

현경진 사무관은 “조급함은 좋지 못한 결과를 가져오는 만큼, 어렵겠지만 조금은 여유를 갖고 준비하면 좋은 결과가 있을 것”이라고 다독였다. 이세영 사무관도 “초심을 되새겨도 힘든 날엔 잠깐 쉬어 가도 괜찮다”며 “하루의 공부가 마음에 들지 않았다고 해서 쌓아 온 노력이 사라지는 건 아니다”고 잘라 말했다.

사무관들 역시 배우려는 자세, 초심을 잃지 않겠다고 다짐했다.

이성훈 사무관은 “시간이 지나도 새로운 것을 배우려는 자세를 잃지 않고, 다른 사람들 의견에 귀를 기울이는 공무원이 되고 싶다”고 강조했다. 현경진 사무관은 “모르는 것은 질문하며 공부 등 노력을 게을리하지 않을 것”이라고 말했다. 이세영 사무관도 “모르는 것은 부지런히 묻고, 맡은 일에 책임을 더해 가겠다”고 했다.

허은지 사무관은 “인사 제도가 현장에서 어떻게 작동하는지 이해하고, 현장 목소리를 정책에 반영할 수 있는 공무원이 되고 싶다”는 의지를 드러냈다. 윤정현 사무관은 “조직 내에서 믿음직스러운 사람, 업무를 믿고 맡길 수 있는 한 사람으로 성장하고 싶다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지