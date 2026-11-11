휴가날에도 봉사… 칠곡 환경미화원 선행 화제

휴가를 내면서까지 이웃을 돕는 공무직 근로자가 있다. 주인공은 경북 칠곡군에서 환경미화 업무를 담당하는 권지웅(41·사진)씨다.



11일 칠곡군에 따르면 청온봉사단에서 활동하는 권씨는 올해 연가 15일 가운데 8일을 봉사활동에 사용했다. 남은 연가도 봉사활동이 많아지는 연말을 위해 아껴두고 있다.



권씨는 봉사활동이 있는 날이면 평소보다 이른 오전 7시 이전에 출근해 자신이 맡은 구역부터 청소한다. 봉사 때문에 담당 구역 청소가 소홀해지는 일이 없도록 하기 위해서다.



그는 청소를 마친 뒤 오전 10시부터 오후 2시까지 4시간 연가를 내고 칠곡사랑의집 무료급식소나 칠곡군장애인종합복지관 등으로 향한다. 봉사를 마치면 다시 일터로 돌아와 업무를 이어간다.



20대부터 나눔을 실천해 온 권씨는 2022년 공무직 근로자가 된 뒤에도 봉사를 멈추지 않았다. 평일에는 연가를 시간 단위로 나눠 쓰고 주말에는 쉬는 시간을 활용해 도움이 필요한 곳을 찾는다. 오는 21일에는 청년협의회 회장으로 취임해 지역사회 활동을 이어간다.



봉사활동에 많은 시간을 쏟는 권씨에게도 늘 미안한 존재가 있다. 바로 두 딸이다. 쉬는 날에도 아이들과 충분한 시간을 보내지 못하는 것이 마음에 걸린다고 했다. 권씨는 “두 딸과 놀이공원에 자주 가지 못해 미안한 마음이 크다”며 “그래도 아이들이 아빠가 왜 봉사를 하는지 언젠가는 이해해 줬으면 좋겠다”고 말했다. 그러면서 “아이들에게 아빠가 봉사하러 가는 이유를 설명해 주는 아내에게 늘 고맙다”며 “앞으로는 딸들과 함께 봉사하며 나누는 기쁨을 느끼고 싶다”고 했다.



김재욱 칠곡군수는 “자신의 휴가까지 아껴가며 이웃을 위해 봉사하는 모습이 고맙다”며 “따뜻한 나눔이 우리 사회에 더 널리 퍼져나가길 바란다”고 말했다.

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