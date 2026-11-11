K로봇·아세안 생산기지 결합 제조 혁신… ‘피지컬AI’ 미래 선점 [2026 세계아세안포럼]

인공지능(AI)이 정보를 분석하고 콘텐츠를 생성하는 단계를 넘어 로봇과 기계를 직접 움직이는 ‘피지컬 AI’ 시대가 다가오면서 글로벌 제조업의 경쟁 구도가 빠르게 재편되고 있다. 정해진 작업만 반복하던 산업용 로봇이 주변 환경을 인식하고 스스로 판단하는 시대가 열리면 제조업의 생산방식과 경쟁력에 근본적인 변화가 일어날 것으로 전망된다.



이러한 산업 대전환에 대응하기 위해 세계적인 제조 역량과 로봇·AI 기술을 보유한 한국이 글로벌 생산기지로 자리 잡은 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안)과 손잡고 새로운 산업 생태계를 구축해야 한다는 목소리도 커지고 있다.

주영섭 전 중소기업청장이 11일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 ‘2026 세계아세안포럼’에서 ‘피지컬 AI 시대의 산업 대전환과 한·아세안 산업 AI 협력 방향’을 주제로 기조강연을 하고 있다. 최상수 기자

11일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 ‘2026 세계아세안포럼’에선 피지컬 AI가 가져올 제조업의 변화와 한국·아세안의 산업협력 방향에 대한 전문가들의 진단이 이어졌다. 이들은 AI 기술 개발을 넘어 실제 제조현장의 생산성을 높이고 새로운 제품과 서비스를 창출하는 산업 AI 대전환(AX)이 중요하다고 강조했다. 특히 한국이 보유한 AI·로봇 기술을 아세안의 제조현장에 접목하고, 양측이 협력해 실제 생산에 활용할 수 있는 기술과 시스템을 개발해야 한다는 제언이 나왔다.



주영섭 전 중소기업청장은 ‘피지컬 AI 시대의 산업 대전환과 한·아세안 산업 AI 협력 방향’을 주제로 한 기조강연에서 ‘AI 기술을 얼마나 잘 개발하느냐’보다 ‘이를 산업현장에 어떻게 활용하느냐’가 중요하다고 진단했다.



주 전 청장은 미국과 중국이 막대한 자본과 컴퓨팅 인프라를 앞세워 벌이는 AI 패권 경쟁에서 한국이 차별화된 전략을 마련해야 한다고 강조했다. 그는 “미국과 중국이 AI 슈퍼파워를 놓고 경쟁하고 있지만, 범용 AI 경쟁은 돈의 전쟁이기 때문에 한국에 매우 불리하다”며 “한국은 기본적인 AI 기술 경쟁에서는 빠르게 따라가면서 산업 분야에서 가치를 창출하는 데 집중해야 한다”고 말했다. 또 “AI 원천기술 경쟁에서는 자본과 인프라의 규모가 중요하지만, 산업 AI 분야에선 데이터와 해당 산업의 지식, 노하우가 중요하다”며 “한국이 강점을 가진 제조 AI와 교육 AI, 의료 AI, 문화 AI 등 산업 특화 분야를 발전시킨다면 세계 최강이 될 수 있다”고 했다. 미국과 중국처럼 범용 AI 기술 경쟁에 매달리기보다 한국이 세계적 경쟁력을 갖춘 제조업에 AI를 접목해 생산성을 높이고 새로운 제품과 서비스를 개발하는 데 집중해야 한다는 것이다.



피지컬 AI가 확산하면 소품종 대량생산·하드웨어 중심의 기존 제조업은 AI와 소프트웨어를 기반으로 다양한 제품을 유연하게 생산하는 체계로 변화하게 된다.



주 전 청장은 “이런 혁신을 주도하기 위해선 제조현장의 데이터 확보와 표준화, 산업별 AI 모델 개발, 기업 간 협력 생태계 구축이 중요하다”며 “기업들이 데이터를 외부에 공개하지 않고도 AI를 학습시킬 수 있는 연합학습 등의 기술을 활용해 한·아세안이 공동의 데이터 생태계를 구축해야 한다”고 밝혔다.



이날 ‘K-로봇, 아세안 제조혁신을 이끌다: 자동화를 넘어 피지컬 AI로’를 주제로 발표한 안성환 HD현대로보틱스 최고기술책임자(CTO)는 실제 제조현장에서 진행되고 있는 로봇 기술의 발전 방향을 소개했다.



지금까지 산업용 로봇은 자동차와 조선, 철강 등 다양한 제조현장에서 용접과 조립, 운반 등의 작업을 수행하며 생산성 향상에 기여했다. 그러나 사전에 정해진 환경과 작업을 중심으로 가동돼 예상하지 못한 상황에 유연하게 대응하지 못하는 한계가 있었다. 피지컬 AI는 이 같은 제약을 극복하고 로봇의 작업 범위를 넓힐 기술로 주목받는다.



안 CTO는 “아직 로봇 AI 기술 수준은 실제 제조현장의 요구에 미치지 못하고 있는데 이러한 기술 격차를 극복할 가장 중요한 열쇠가 피지컬 AI”라며 미래 제조업의 핵심으로 로봇과 AI 플랫폼이 결합한 ‘로봇 중심 자율공장’(RDF)을 제시했다. 그는 “궁극적인 목표는 하루 24시간, 1년 365일 사람의 도움 없이 로봇과 AI만으로 가동되는 완전 무인공장인 ‘다크팩토리’”라며 “AI가 제조공정 전반을 관리하고 로봇들이 서로 협력해 생산 효율성을 높이는 것이 미래 공장의 모습”이라고 했다.



HD현대로보틱스는 이를 구현하기 위해 피지컬 AI 실증센터를 통한 기술 검증과 로봇 AI 플랫폼 개발을 추진하고 있다. 약 500평 규모의 실증센터에서 용접·표면가공·도장·조립·빈피킹(무작위로 놓인 부품을 집어 올리는 작업)·팔레타이징(제품을 운반용 받침대에 쌓는 작업) 등 6개 제조공정을 대상으로 AI 기술을 검증해 데이터를 축적하고, 이를 활용해 로봇의 판단 능력과 작업 정확도를 높인다는 구상이다.



휴머노이드(인간형 로봇)를 원격으로 조종하며 작업에 필요한 데이터를 수집하고, 가상환경에서 AI 모델의 성능을 검증하는 기술도 개발하고 있다.



이러한 기술은 향후 한국 기업들이 아세안 시장에서 사업 기회를 확대하는 데 중요한 기반이 될 수 있다. 아세안은 자동차·전자·기계 등 글로벌 제조업의 주요 생산기지로 성장했지만, 공장 자동화 수준은 국가와 기업별로 격차가 크고 상당수 생산현장은 여전히 인력 중심의 작업 방식에 의존하고 있다. 안 CTO는 “지금까지 사람이 작업해 왔고 사람만이 할 수 있다고 생각했던 용접과 조립 등의 공정에도 로봇을 활용하는 것이 궁극적인 목표”라며 “로봇 기술 고도화와 협력을 통해 글로벌 시장을 선도할 수 있을 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지